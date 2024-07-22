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Politico: Байден не собирается досрочно уходить в отставку

Ведомости

Президент США Джо Байден, несмотря на выход из президентской гонки, не собирается досрочно уходить в отставку. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник среди демократов, близкий к Белому дому.

«Нет ни малейшего шанса, что Джо Байден планирует уйти в отставку», – сказал он.

После заявления Байдена о снятии своей кандидатуры с выборов президента США спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон призвал его уйти в отставку. «Если Джо Байден не подходит для того, чтобы баллотироваться в президенты, он не подходит и для исполнения обязанностей президента», – написал Джонсон в X.

В Белом доме исключили такое развитие событий. В своем заявлении о выходе из президентской гонки Байден подчеркивал, что намерен сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока.

21 июля Байден также заявил о поддержке вице-президента США Камалы Харрис в качестве нового кандидата в президенты страны от демократов. Харрис отметила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства. Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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