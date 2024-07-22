Politico: Байден не собирается досрочно уходить в отставку
Президент США Джо Байден, несмотря на выход из президентской гонки, не собирается досрочно уходить в отставку. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник среди демократов, близкий к Белому дому.
«Нет ни малейшего шанса, что Джо Байден планирует уйти в отставку», – сказал он.
После заявления Байдена о снятии своей кандидатуры с выборов президента США спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон призвал его уйти в отставку. «Если Джо Байден не подходит для того, чтобы баллотироваться в президенты, он не подходит и для исполнения обязанностей президента», – написал Джонсон в X.
В Белом доме исключили такое развитие событий. В своем заявлении о выходе из президентской гонки Байден подчеркивал, что намерен сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока.
21 июля Байден также заявил о поддержке вице-президента США Камалы Харрис в качестве нового кандидата в президенты страны от демократов. Харрис отметила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства. Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.