Politico: Байден не собирается досрочно уходить в отставку

После заявления Байдена о снятии своей кандидатуры с выборов президента США спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон призвал его уйти в отставку. «Если Джо Байден не подходит для того, чтобы баллотироваться в президенты, он не подходит и для исполнения обязанностей президента», – написал Джонсон в X.