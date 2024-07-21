Нетаньяху направится в США на встречу с Байденом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 23 июля встретится в США с президентом Джо Байденом, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.
Израильский премьер вылетит в США вечером 22 июля, встреча с Байденом назначена на следующий день. По данным издания, Нетаньяху должен был встретиться с Байденом раньше, а визит могли отложить из-за обнаружения коронавируса у американского президента.
5 июля The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского главы сообщила, что Байден надавил на премьер-министра Израиля, чтобы тот заключил соглашение о прекращении огня в Газе.
15 июля советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман сообщил, что палестинская группировка «Хамас» пыталась внести 29 изменений в план США по решению конфликта в секторе Газа, но Израиль «ни на миллиметр» не отошел от соглашения.