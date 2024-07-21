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Нетаньяху направится в США на встречу с Байденом

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 23 июля встретится в США с президентом Джо Байденом, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

Израильский премьер вылетит в США вечером 22 июля, встреча с Байденом назначена на следующий день. По данным издания, Нетаньяху должен был встретиться с Байденом раньше, а визит могли отложить из-за обнаружения коронавируса у американского президента.

5 июля The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского главы сообщила, что Байден надавил на премьер-министра Израиля, чтобы тот заключил соглашение о прекращении огня в Газе.

15 июля советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман сообщил, что палестинская группировка «Хамас» пыталась внести 29 изменений в план США по решению конфликта в секторе Газа, но Израиль «ни на миллиметр» не отошел от соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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