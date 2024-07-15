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«Хамас» пытался внести более 20 изменений в план сделки по Газе

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» пыталась внести 29 изменений в план США по решению конфликта в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

«Хамас» пыталось внести 29 изменений в представленный план, [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху ответил отказом на эти изменения», – сказал он.

Гендельман добавил, что Израиль «ни на миллиметр» не отошел от плана, который предложил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что Израиль не допустит никаких изменений со стороны «Хамаса». Он также сообщил, что следующий шаг в переговорах между сторонами – принятие «Хамасом» условий США по урегулированию конфликта.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Байден представил условия сделки между Израилем и «Хамасом» 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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