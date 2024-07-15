«Хамас» пытался внести более 20 изменений в план сделки по Газе
Палестинская группировка «Хамас» пыталась внести 29 изменений в план США по решению конфликта в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.
«Хамас» пыталось внести 29 изменений в представленный план, [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху ответил отказом на эти изменения», – сказал он.
Гендельман добавил, что Израиль «ни на миллиметр» не отошел от плана, который предложил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что Израиль не допустит никаких изменений со стороны «Хамаса». Он также сообщил, что следующий шаг в переговорах между сторонами – принятие «Хамасом» условий США по урегулированию конфликта.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Байден представил условия сделки между Израилем и «Хамасом» 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.