«Хамас» пытался внести более 20 изменений в план сделки по Газе

Гендельман добавил, что Израиль «ни на миллиметр» не отошел от плана, который предложил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что Израиль не допустит никаких изменений со стороны «Хамаса». Он также сообщил, что следующий шаг в переговорах между сторонами – принятие «Хамасом» условий США по урегулированию конфликта.