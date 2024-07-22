Срочный выезд депутатов за границу будет согласовывать спикер Госдумы

В документе, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что депутат должен в своем письме перед выездом за границу указать фамилию, имя и отчество, цель поездки, название государств, куда планируется выезд (в том числе транзит), вид транспортного средства для выезда и адрес места пребывания за границей. Письмо должно быть написано не менее чем за 30 дней до поездки.