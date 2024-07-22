Срочный выезд депутатов за границу будет согласовывать спикер Госдумы

Срочный выезд депутатов за границу будет согласовывать спикер ГосдумыОб этом говорится в порядке одобрения поездок за рубеж членов нижней палаты парламента
Совет нижней палаты парламента утвердил на своем заседании порядок и сроки согласования депутатами Госдумы выезда за границу. Об этом «Ведомостям» сказали три источника на Охотном Ряду.
В документе, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что депутат должен в своем письме перед выездом за границу указать фамилию, имя и отчество, цель поездки, название государств, куда планируется выезд (в том числе транзит), вид транспортного средства для выезда и адрес места пребывания за границей. Письмо должно быть написано не менее чем за 30 дней до поездки.
Письмо о согласовании выезда из России первого вице-спикера, вице-спикеров Госдумы, членов совета нижней палаты, председателей комитетов и комиссий рассматривается спикером или «лицом, его замещающим». Соответственно, он же принимает решение о выезде руководства Госдумы и комитетов.
А письмо о согласовании выезда из России остальных депутатов рассматривается комиссией Госдумы по регламенту. В случае же необходимости срочного выезда за границу, если это касается рядовых депутатов, – то их письма рассматривает председатель Госдумы или вице-спикеры.
Срок рассмотрения письма о согласовании выезда из России не должен превышать 15 календарных дней с даты его поступления. А в исключительных случаях, когда требуется срочный выезд, такое письмо может быть рассмотрено и в день поступления. По результатам рассмотрения письма принимается решение о согласовании выезда или несогласовании, затем информация доводится до депутата.
В документе также говорится, что порядок разработан в соответствии с законом о статусе сенатора и депутата Госдумы и определяет правила согласования депутатом Госдумы выезда за пределы России – за исключением служебных командировок.
Документ о порядке и сроках согласования депутатом Госдумы выезда за пределы России подготовила комиссия Госдумы по регламенту во главе с Виктором Пинским. Пинский отказался от комментариев.
Такой порядок потребовался после того, как нижняя палата 4 июля приняла поправки в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. Согласно инициативе в ст. 4 (досрочное прекращение полномочий) закона добавился новый пункт о том, что по инициативе совета соответствующей палаты полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены решением палаты в случае выезда парламентария из России без согласования.
Необходимость поправок авторы в пояснительной записке связывали с «активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб» на фоне военной спецоперации. Теперь можно предотвратить посещение парламентарием той страны, «где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран», говорилось в документе. Предлагалось учитывать, что против ряда депутатов Госдумы и сенаторов в странах, которые подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда или сотрудничают с ним, возбуждены уголовные дела.
На прошлой неделе спикер Вячеслав Володин подписал распоряжение об уведомительном порядке выезда депутатов за границу. Он касается парламентариев, имеющих доступ к сведениям особой важности или секретным сведениям. Такие депутаты должны будут подавать уведомление на выезд за границу за месяц на имя председателя Госдумы. После того как спикер ознакомится с заявлением, аппарат нижней палаты проводит сверку предоставленных депутатом сведений, а затем направляет информацию в ФСБ и СВР.