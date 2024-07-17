Володин подписал распоряжение об уведомительном выезде депутатов из РоссииПарламентарии должны предупреждать председателя Госдумы перед отъездом за границу
Как стало известно «Ведомостям», спикер Госдумы Вячеслав Володин 16 июля подписал распоряжение «Об уведомлении о выезде из Российской Федерации», которое доведено до депутатов. В нем расписан порядок предупреждения депутатами, имеющими допуск к сведениям особой важности или секретным сведениям, руководства нижней палаты о заграничных поездках. Аппарат Госдумы будет передавать эти данные в Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР), следует из документа.
Депутатов Госдумы ознакомили с этим распоряжением (с его копией ознакомились и «Ведомости»). Подлинность подтвердили двое парламентариев.
В своем документ председатель Госдумы ссылается на положение о порядке предварительного уведомления ФСБ и СВР отдельными категориями лиц о выезде из России, который утвержден указом президента от 20 мая 2024 г. Депутаты Госдумы, осведомленные в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях и планирующие выезд из России, не позднее чем за 30 календарных дней до даты выезда, а в случае срочного выезда – незамедлительно направляют письменное уведомление о выезде на имя председателя Госдумы.
После того как председатель Госдумы знакомится с уведомлением, этот документ направляют в аппарат Госдумы. Аппарат же в свою очередь осуществляет сверку предоставленных депутатом сведений по учету его осведомленности в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях. После этого аппарат Госдумы направляет в порядке и сроки, которые определены правительством, эти уведомления в ФСБ и СВР. Контроль за исполнением распоряжения возложен на руководителя аппарата Госдумы.
В приложении к распоряжению есть форма уведомления о выезде из России. В нем нужно указать фамилию, имя, отчество, должность, дата рождения. Также там прописывается «цель выезда» из России, наименования государств, куда планируется поездка, в том числе через которые будет транзит, срок пребывания за границей, вид транспорта, который планируется для выезда, адреса мест пребывания за пределами России.
Распоряжение издано в рамках нынешнего правого регулирования, без учета поправок, обязывающих всех депутатов уведомлять Госдуму о своих зарубежных поездках, говорит политический юрист Олег Захаров. «В тексте речь идет только о лицах, которые ознакомлены с секретной информацией – особой важности и совершенно секретной. И хотя потенциально все депутаты могут обладать таким доступом, реальное ознакомление осуществляют только некоторые из них, например руководство комитетов силового блока. Каждый факт допуска к гостайне, например вручение секретного документа, фиксируется, поэтому не составляет труда определить перечень депутатов, которые в силу работы в Госдуме обладают подобной информацией», – поясняет Захаров.
Кроме того, секретные сведения могли быть ими получены и до депутатской деятельности, тогда на них также распространяется этот запрет, добавляет он.
Для поправок, обязывающих всех депутатов уведомлять руководство Госдумы о выезде за рубеж, видимо, будет принят отдельный нормативный документ, детализирующий порядок выполнения депутатами этой обязанности, поскольку санкцией за ее нарушение является лишение мандата, считает Захаров. Об этом же говорят трое депутатов Госдумы. По словам одного из них, депутаты ждут отдельное положение по этой теме, которое готовит комиссия Госдумы по регламенту, а также поправки в регламент нижней палаты по этой теме. Напомним, что 4 июля был принят закон о том, что депутатов и сенаторов будут лишать статуса за несогласованный выезд за границу.
Нынешнее распоряжение, говорит один из источников «Ведомостей», может затронуть около 50 человек.