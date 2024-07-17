Для поправок, обязывающих всех депутатов уведомлять руководство Госдумы о выезде за рубеж, видимо, будет принят отдельный нормативный документ, детализирующий порядок выполнения депутатами этой обязанности, поскольку санкцией за ее нарушение является лишение мандата, считает Захаров. Об этом же говорят трое депутатов Госдумы. По словам одного из них, депутаты ждут отдельное положение по этой теме, которое готовит комиссия Госдумы по регламенту, а также поправки в регламент нижней палаты по этой теме. Напомним, что 4 июля был принят закон о том, что депутатов и сенаторов будут лишать статуса за несогласованный выезд за границу.