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Путин подписал закон об обязанности депутатов согласовывать выезды за границу

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать выезды за рубеж. Документ опубликован на портале правовой информации.

Полномочия депутата или сенатора, как следует из документа, могут быть прекращены досрочно в случае выезда за пределы страны без согласования.

«Сенатор РФ, депутат Госдумы обязаны согласовывать выезд за пределы территории РФ за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального собрания РФ», – говорится в тексте закона.

Законопроект вносит изменения в статьи 4 и 6 ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ».

25 июня документ внесли в нижнюю палату члены «Единой России» – сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Олег Морозов, Василий Пискарев, Виктор Пинский. Депутаты 4 июля приняли законопроект сразу в трех чтениях, а сенаторами он был одобрен 10 июля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать порядок выезда членов нижней и верхней палат парламента за границу даже после прекращения их полномочий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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