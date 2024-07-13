Путин подписал закон об обязанности депутатов согласовывать выезды за границу
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать выезды за рубеж. Документ опубликован на портале правовой информации.
Полномочия депутата или сенатора, как следует из документа, могут быть прекращены досрочно в случае выезда за пределы страны без согласования.
«Сенатор РФ, депутат Госдумы обязаны согласовывать выезд за пределы территории РФ за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального собрания РФ», – говорится в тексте закона.
Законопроект вносит изменения в статьи 4 и 6 ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ».
25 июня документ внесли в нижнюю палату члены «Единой России» – сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Олег Морозов, Василий Пискарев, Виктор Пинский. Депутаты 4 июля приняли законопроект сразу в трех чтениях, а сенаторами он был одобрен 10 июля.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать порядок выезда членов нижней и верхней палат парламента за границу даже после прекращения их полномочий.