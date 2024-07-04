Дума проработает продление ограничений на выезд депутатов и сенаторов из РФ

«Давайте мы попросим наш профильный комитет проработать эти вопросы, возможно, это будет комитет по безопасности. Если мы с вами примем это решение, а оно будет ответственным очень, то у нас точно будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка. Хорошая тема, которую вы подняли, и правильная. Она начинает многих подталкивать к тому, чтобы задумались», – сказал Володин.