Дума проработает продление ограничений на выезд депутатов и сенаторов из РФ
Государственная дума проработает вопрос ограничений на выезд депутатов и сенаторов за границу в течение двух – трех лет после окончания их полномочий. С соответствующим предложением выступил депутат Султан Хамзаев, его поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы назвал предложение хорошим, отметив, что оно действует в отношении государственных служащих: при допуске госслужащего к секретной информации (если он имеет первую форму допуска) соответствующие ограничения вводятся на пять лет.
«Давайте мы попросим наш профильный комитет проработать эти вопросы, возможно, это будет комитет по безопасности. Если мы с вами примем это решение, а оно будет ответственным очень, то у нас точно будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка. Хорошая тема, которую вы подняли, и правильная. Она начинает многих подталкивать к тому, чтобы задумались», – сказал Володин.
Он также напомнил, что депутаты получают допуск к секретной информации по факту избрания.
На пленарном заседании 4 июля депутаты обсудили законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы и сенатора РФ за несогласованный выезд за границу. Закон был принят сразу в трех чтениях. «За» проголосовали 410 человек. Изменения касаются статуса сенатора и депутата Госдумы. В ст. 4 (досрочное прекращение полномочий) добавляется пункт о том, что по инициативе совета соответствующей палаты полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены решением палаты в случае выезда парламентария из России без согласования. Процедура согласования выезда с советом палаты прописывается в ст. 6 закона.