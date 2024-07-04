Госдума приняла закон о лишении депутатов мандатов за поездки за границу

«Да, вводится вот такое ограничение. Но тот, кто не хочет его соблюдать или считает, что для него это слишком тяжело и ответственно, есть возможность выбора – мы свободная страна. Мандат сдали – и разъезжайте, куда хотите», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения поправок. Он подчеркнул, что в федеральном законе депутат приравнивается к федеральному министру.