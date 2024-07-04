Госдума приняла закон о лишении депутатов мандатов за поездки за границу
Госдума сразу в трех чтениях приняла закон о досрочном прекращении полномочий депутата за несогласованный выезд за границу, следует из думской базы.
Депутаты в поименном голосовании поддержали законопроект единогласно. «За» высказались 410 человек, следует из прямой трансляции заседания.
«Да, вводится вот такое ограничение. Но тот, кто не хочет его соблюдать или считает, что для него это слишком тяжело и ответственно, есть возможность выбора – мы свободная страна. Мандат сдали – и разъезжайте, куда хотите», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения поправок. Он подчеркнул, что в федеральном законе депутат приравнивается к федеральному министру.
Поправки в закон касаются статуса сенатора и депутата Госдумы. В ст. 4 (досрочное прекращение полномочий) добавляется новый пункт о том, что по инициативе совета соответствующей палаты полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены решением палаты в случае выезда парламентария из России без согласования. Процедура согласования выезда с советом палаты прописывается в ст. 6 закона.
О рассмотрении законопроекта стало известно 2 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он назвал запрет вопросом безопасности и персональной ответственности.