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Госдума приняла закон о лишении депутатов мандатов за поездки за границу

Ведомости

Госдума сразу в трех чтениях приняла закон о досрочном прекращении полномочий депутата за несогласованный выезд за границу, следует из думской базы.

Депутаты в поименном голосовании поддержали законопроект единогласно. «За» высказались 410 человек, следует из прямой трансляции заседания.

«Да, вводится вот такое ограничение. Но тот, кто не хочет его соблюдать или считает, что для него это слишком тяжело и ответственно, есть возможность выбора – мы свободная страна. Мандат сдали – и разъезжайте, куда хотите», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения поправок. Он подчеркнул, что в федеральном законе депутат приравнивается к федеральному министру.

Поправки в закон касаются статуса сенатора и депутата Госдумы. В ст. 4 (досрочное прекращение полномочий) добавляется новый пункт о том, что по инициативе совета соответствующей палаты полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены решением палаты в случае выезда парламентария из России без согласования. Процедура согласования выезда с советом палаты прописывается в ст. 6 закона.

О рассмотрении законопроекта стало известно 2 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он назвал запрет вопросом безопасности и персональной ответственности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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