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Дума 4 июля может рассмотреть проект о лишении мандатов за поездки за границу

Ведомости

Законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы и сенатора РФ за несогласованный выезд за границу могут включить в повестку пленарного заседания Госдумы 4 июля для рассмотрения в первом чтении. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram-канале.

Совет Госдумы обсудит инициативу 2 июля. Пискарев назвал запрет вопросом безопасности и персональной ответственности.

«Депутаты и сенаторы по должности допущены к гостайне и за рубежом могут стать жертвами провокаций западных спецслужб», – пояснил глава комитета.

25 июня сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев внесли законопроект, согласно которому депутатов Госдумы и сенаторов будут лишать статуса за не согласованные с руководством Госдумы и Совета Федерации поездки за границу. Поправки вносятся в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. В ст. 4 (досрочное прекращение полномочий) добавляется новый пункт о том, что по инициативе совета соответствующей палаты полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены решением палаты в случае выезда парламентария из России без согласования. Процедура согласования выезда с советом палаты прописывается в ст. 6 закона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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