Дума 4 июля может рассмотреть проект о лишении мандатов за поездки за границу

25 июня сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев внесли законопроект, согласно которому депутатов Госдумы и сенаторов будут лишать статуса за не согласованные с руководством Госдумы и Совета Федерации поездки за границу. Поправки вносятся в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. В ст. 4 (досрочное прекращение полномочий) добавляется новый пункт о том, что по инициативе совета соответствующей палаты полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены решением палаты в случае выезда парламентария из России без согласования. Процедура согласования выезда с советом палаты прописывается в ст. 6 закона.