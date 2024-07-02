Дума 4 июля может рассмотреть проект о лишении мандатов за поездки за границу
Законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы и сенатора РФ за несогласованный выезд за границу могут включить в повестку пленарного заседания Госдумы 4 июля для рассмотрения в первом чтении. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram-канале.
Совет Госдумы обсудит инициативу 2 июля. Пискарев назвал запрет вопросом безопасности и персональной ответственности.
«Депутаты и сенаторы по должности допущены к гостайне и за рубежом могут стать жертвами провокаций западных спецслужб», – пояснил глава комитета.
25 июня сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев внесли законопроект, согласно которому депутатов Госдумы и сенаторов будут лишать статуса за не согласованные с руководством Госдумы и Совета Федерации поездки за границу. Поправки вносятся в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. В ст. 4 (досрочное прекращение полномочий) добавляется новый пункт о том, что по инициативе совета соответствующей палаты полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены решением палаты в случае выезда парламентария из России без согласования. Процедура согласования выезда с советом палаты прописывается в ст. 6 закона.