Владимиру Путину доверяют 80,1% россиян

В мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Путина наблюдается высокий рейтинг из-за доверия граждан РФ. Он уточнил, что результаты опроса ФОМа от начала мая демонстрируют в целом устойчивую ситуацию. С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент с результатом 87,28%. Итоговая явка составила 77,49%, что является рекордом в новейшей истории России.