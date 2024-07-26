Владимиру Путину доверяют 80,1% россиян

Владимиру Путину доверяют 80,1% россиянРаботу главы государства одобряют 76,8% респондентов
Владимиру Путину доверяют 80,1% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту президента РФ 76,8%. Об этом свидетельствуют данные еженедельного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
80,1% опрошенных с 15 по 21 июля положительно ответили на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину – за неделю этот показатель снизился на 1,4 процентных пункта (п. п.) Показатель одобрения деятельности президента составил 76,8% – на 1,6 п. п. меньше, чем неделей ранее.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ за последнюю неделю также снизились на 0,5 п. п. и 1,5 п. п. и составили 52,6% и 50,8% соответственно.
Мишустину доверяют 62,1% респондентов (рост показателя составил 0,3 п. п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 34,1% (-0,2 п. п.), руководителю справедливороссов Сергею Миронову – 26,5% опрошенных (-2,2 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,0% (+0,9 п. п.), руководителю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,6% (-0,8 п. п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,5% (показатель снизился за неделю на 1,1 п. п.), КПРФ – 10,1% (+0,4 п. п.), ЛДПР – 9,5% (+0,9 п. п.), «Новых людей» – 5,7% (-0,2 п. п.), а «Справедливой России – Патриоты – За правду» – 3,5% (-0,2 п. п.).
Деятельность главы государства также оценили россияне, опрошенные Фондом общественного мнения (ФОМ). Положительно оценил работу президента, как и неделей ранее, 81% опрошенных. Доверяют Путину 80% респондентов (неделей ранее – 79%). 56% участников опроса считают, что правительство РФ работает «скорее хорошо» (неделей ранее – 55%). Положительно оценили работу Мишустина 60% респондентов (против 57% на прошлой неделе).
В мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Путина наблюдается высокий рейтинг из-за доверия граждан РФ. Он уточнил, что результаты опроса ФОМа от начала мая демонстрируют в целом устойчивую ситуацию. С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент с результатом 87,28%. Итоговая явка составила 77,49%, что является рекордом в новейшей истории России.