Путин поручил увеличить процент верящей в самореализацию внутри России молодежи

Путин поручил увеличить процент верящей в самореализацию внутри России молодежиПо его задумке к концу его пятого срока доля таких молодых людей должна составить 85%
После инаугурации Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2036 г.
Среди поставленных целей на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Путин указал «реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». Установлены показатели и задачи для ее достижения. В частности, переизбранный президент считает, что к 2030 г. доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, должна вырасти не менее чем до 85%
Доработать, судя по всему, осталось немного: 4 апреля во время совещания президента с правительством вице-премьер Татьяна Голикова привела данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, за пять лет увеличилась с 64 до 81%.
К 2030 г. также поручается «создать условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей». Конкретики тут не приводится.
Работать предлагается не только с отечественной молодежью: к 2030 г. число иностранных студентов должно составлять не менее 500 000 человек. 1 февраля министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия находится на шестом месте в мире по числу иностранных студентов: в российских вузах обучается более 355 000 граждан других стран.
Долю молодых людей в проектах и программах, направленных на «профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание», поручается нарастить до 75%. Доля участников волонтерских движений должна быть чуть меньше половины от всей молодежи (45%).
Каков возраст молодежи?
В декабре 2020 г. Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении возраста «молодежи» до 35 лет. Согласно закону к молодежи относятся граждане от 14 до 35 лет.
Отдельное внимание в указе обращается на продвижение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития. Их доля к 2036 г. должна составлять не менее 80%.
Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, «основанная на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию» должна охватить всю молодежь. Десятая часть педагогических работников всех уровней должна пройти ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов.
Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») отметил, что президент в своем указе также обозначил 10 новых национальных проектов, в том числе «Молодежь и дети». Он будет направлен на формирование «социально ответственной и патриотической личности» и духовно-нравственных ценностей, а также вовлечение молодежи в общественную и добровольческую деятельность. Метелев добавил, что нацпроект будет состоять из нескольких федеральных проектов: по добровольчеству, по личностному развитию, образованию, кадрам, наставничеству и т. д. «Мы также широко обсуждали в Госдуме стратегию молодежной политики до 2030 г. Нацпроект, безусловно, с ней связан», – заключил депутат.
Главным критерием определяется самоощущение детей и молодежи, но проблема в том, что критериального аппарата тут нет, указал политолог Александр Немцев. «Есть некие социологические данные, которые позволяют говорить, что вот есть самоощущение», – отметил Немцев в беседе с «Ведомостями». Важно, считает Немцев, чтобы эти критерии не скатывались в «официальщину».
9 апреля «Ведомости» писали, что власти обсуждают возможность создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание. Четыре источника, близких к администрации президента (АП), отмечали, что после инаугурации президента и формирования новой структуры федеральных органов власти может появиться такое ведомство. По словам одного из них, оно может быть создано «на базе Росмолодежи» в результате перехода к ней части функций Минпросвещения по патриотическому воспитанию детей. Новое ведомство может быть создано после реорганизации Минпросвещения, пояснял источник, в таком случае «часть его полномочий вернется в Минобрнауки», а часть, связанная с патриотическим воспитанием, перейдет в новое министерство. Обсуждается, что основой для нового ведомства станет Росмолодежь.