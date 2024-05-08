Путин поручил увеличить процент верящей в самореализацию внутри России молодежи

Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») отметил, что президент в своем указе также обозначил 10 новых национальных проектов, в том числе «Молодежь и дети». Он будет направлен на формирование «социально ответственной и патриотической личности» и духовно-нравственных ценностей, а также вовлечение молодежи в общественную и добровольческую деятельность. Метелев добавил, что нацпроект будет состоять из нескольких федеральных проектов: по добровольчеству, по личностному развитию, образованию, кадрам, наставничеству и т. д. «Мы также широко обсуждали в Госдуме стратегию молодежной политики до 2030 г. Нацпроект, безусловно, с ней связан», – заключил депутат.