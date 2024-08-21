Путин встретился с премьером госсовета КНР в Кремле

Он также попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину «дружеский привет» и напомнить, что Россия ждет его в октябре на саммите БРИКС в Казани. Кроме того, Китай является традиционным участником Восточного экономического форума, отметил президент, поэтому в сентябре РФ также будет ожидать приезда во Владивосток китайской делегации во главе с зампредседателя КНР Хань Чжэном. Путин добавил, что страны планируют «должным образом» отметить 2 октября 75 лет со дня установления дипломатических отношений.