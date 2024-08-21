Путин встретился с премьером госсовета КНР в Кремле

Путин встретился с премьером госсовета КНР в КремлеСтороны обсудили развитие торгово-экономических отношений
Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с премьером государственного совета Китая Ли Цяном. Об этом сообщается на официальном сайте главы российского государства.
«Мы рады вас видеть. Наши торговые отношения развиваются, развиваются успешно <…> То внимание, которое правительства двух стран с обеих сторон уделяют развитию торгово-экономических связей, дает свои результаты», – сказал Путин.
Он также попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину «дружеский привет» и напомнить, что Россия ждет его в октябре на саммите БРИКС в Казани. Кроме того, Китай является традиционным участником Восточного экономического форума, отметил президент, поэтому в сентябре РФ также будет ожидать приезда во Владивосток китайской делегации во главе с зампредседателя КНР Хань Чжэном. Путин добавил, что страны планируют «должным образом» отметить 2 октября 75 лет со дня установления дипломатических отношений.
Премьер Госсовета Китая сказал президенту, что за два дня провел ряд встреч с российскими коллегами и «почувствовал оптимизм русского народа», а также динамизм социально-экономического развития РФ.
«Только за первое полугодие текущего года ВВП России вырос на 4,7%. Это весьма непростая цифра, как ваш близкий друг и сосед мы искренне радуемся таким достижениям и высоко оцениваем», – сказал Ли.
Он также заверил, что Китай готов реализовать договоренности с РФ на высшем уровне и «постоянно расширять многогранное взаимовыгодное сотрудничество».
Ранее 21 августа премьер госсовета КНР также встретился в Москве с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Открывая переговоры, глава российского кабмина сообщил, что доля национальных валют во взаимных расчетах двух стран уже превысила 95%. Мишустин отметил, что в 2023 г. товарооборот РФ и КНР превысил 1,6 трлн юаней, или 20 трлн руб.
По итогам 29-й регулярной встречи глав правительств была также согласована обновленная версия плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества. Его предыдущая редакция была утверждена в 2009 г. Сейчас сторонами реализуется 86 крупных инвестпроектов на сумму в 18 трлн руб. – в сырьевой отрасли и газохимии, строительстве транспортной и логистической инфраструктуре, в сельском хозяйстве, автомобилестроении, в сфере производства бытовой техники. Обновленный план поможет странам увеличить количество совместных инвестпроектов, пояснил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Ускорить темпы роста взаимной торговли страны смогут благодаря расшивке «узких мест» в межбанковских расчетах и транспортно-логистической инфраструктуре, добавил глава Минэкономразвития РФ. Кроме того, планируется работать над сферой туризма. Благодаря взаимному упрощению визовых требований и возобновлению безвизовых групповых поездок взаимный турпоток в 2023 г. достиг 1,2 млн человек, в этом году ожидается увеличение турпотока до 2 млн человек, сказал Решетников.