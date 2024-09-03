Почему после Франции расследование против Telegram начали в Южной Корее

Что сейчас происходит с Telegram

24 августа создателя Telegram Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов и отмывание денег.



19 августа радиостанция BNR сообщила, что муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на служебных телефонах из-за риска шпионажа. Запрет действует с апреля, но до сих пор публичной информации об этом не было. Также в апреле решение о блокировке доступа к Telegram принял минюст Бразилии. Официальная причина схожа с той, которую высказывают французские и южнокорейские правоохранители — непредставление запрошенных данных. В Бразилии это были сведения о возможных причастных к нападению на школу в городе Аракрус в ноябре 2022 г.