Почему после Франции расследование против Telegram начали в Южной Корее

Почему после Франции расследование против Telegram начали в Южной КорееОфициальный повод – рост онлайн-преступлений на сексуальной почве
Южнокорейская полиция ведет предварительное расследование в отношении компании Telegram по подозрению в «пособничестве и подстрекательстве» преступлениям на сексуальной почве с использованием дипфейков. Об этом со ссылкой на выступление главы национального агентства уголовного розыска У Чон Су на заседании парламентского Комитета государственного управления и безопасности сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
Чиновник отметил, что процедура осложняется якобы нежеланием Telegram предоставлять необходимые следствию данные, включая информацию об аккаунте. Он подчеркнул, что южнокорейская полиция продолжит сотрудничество с французскими властями, которые ранее, в конце августа, задерживали основателя Telegram Павла Дурова и ограничили его свободу, а также другими международными организациями.
По данным южнокорейского агентства, под проверку попадают восемь автоматизированных программ, создававших эти дипфейки и несколько групповых чатов, ответственных за распространение таких материалов.
Сейчас волна распространения дипфейковых роликов сексуального содержания – одно из самых резонансных среди онлайн-преступлений в Южной Корее. 30 августа Yonhap сообщило о передаче прокуратуре дела в отношении 20-летнего мужчины, обвиняемого в создании порнороликов с использованием технологии дипфейк. Жертвами его Telegram-канала стали приблизительно 246 человек. Участники этого канала предоставили ему портретные фотографии своих знакомых и личную информацию. По версии следствия, обвиняемый создал и распространил таким образом 279 фальшивых порнороликов.
По информации Yonhap, в период с 26 по 29 августа в полицию поступило 88 сообщений о распространении видео такого содержания. Как сообщило Reuters со ссылкой на прошлогодний доклад сервиса по борьбе с кражей личных данных Security Hero, в 2023 г. 53% жертв таких видеороликов (фотографии и видео которых предположительно использовались при создании дипфейков) составили южнокорейские певицы и актрисы. Всего в 2024 г. известно о 297 случаях, в 2021 г. их было 156. Согласно Reuters, в 2023 г. граждане страны направили 6400 запросов о помощи по удалению этих материалов в Корейскую комиссию по коммуникационным стандартам.
История Telegram в Южной Корее
При этом именно Telegram считается одним из основных источников таких материалов. 26 августа корейская газета The Hankyoreh рассказала об истории продолжительного игнорирования компанией запросов южнокорейских правоохранителей и то, что мессенджер стал «выгребной ямой для онлайн-преступности сексуального характера». Первая волна «исхода» в Telegram была в 2013 г., когда стало известно о проверке со стороны полиции на тот момент самого популярного южнокорейского мессенджера KakaoTalk. Причиной второй волны называют принятие корейского Закона о противодействии терроризму для защиты граждан и общественной безопасности в 2016 г.
Что сейчас происходит с Telegram
24 августа создателя Telegram Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов и отмывание денег.
19 августа радиостанция BNR сообщила, что муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на служебных телефонах из-за риска шпионажа. Запрет действует с апреля, но до сих пор публичной информации об этом не было. Также в апреле решение о блокировке доступа к Telegram принял минюст Бразилии. Официальная причина схожа с той, которую высказывают французские и южнокорейские правоохранители — непредставление запрошенных данных. В Бразилии это были сведения о возможных причастных к нападению на школу в городе Аракрус в ноябре 2022 г.
В Hankyoreh отметили, что тогда Telegram начали использовать как представители оппозиции, так и имеющей на тот момент большинство в парламенте партии «Свободная Корея» (LKP; в ней состояла бывшая президент Южной Кореи Пак Кын Хе; в 2020 г. стала составной частью новой партии «Сила народа»). По данным газеты The Korea Herald, в октябре 2022 г. за несколько дней после очередного cбоя в результате пожара в одном из дата-центров KakaoTalk потерял 2,07 млн пользователей. Одновременно с этим было зарегистрировано увеличение пользователей нескольких мессенджеров, включая Telegram.
Как объясняют журналисты The Hankyoreh, поправка, ужесточающая Закон о распространении информации информационно-коммуникационных сетей и защите информации, не распространяется на Telegram. Сам закон требует от интернет-провайдеров мониторить контент и удалять материалы сексуального характера. Но так как чаты в Telegram являются строго приватными, мессенджер не подпадает под эти условия. По данным издания, на апрель 2024 г. количество активных пользователей Telegram в Южной Корее составило 3 млн.
Что говорят эксперты
Расследование в отношении Telegram, скорее всего, опирается на французский пример, считает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Эксперт напомнил, что скандалы с распространением дипфейков и порнографических материалов в Telegram-группах случались в республике и раньше, но тогда власти не проводили расследование, а инициировали этот процесс лишь после ареста Павла Дурова во Франции. «Telegram – второй по популярности мессенджер в Корее. Так, Сеул, вероятно, хочет быть в тренде западноевропейских государств», – добавил эксперт.
По словам Дьячкова, в Южной Корее традиционно высокий уровень регулирования интернета и цифрового контроля. В частности, отмечает эксперт, есть ограничения распространения информации, связанные с КНДР, по соображениям нацбезопасности. «Еще при президенте Ли Мен Баке (2008 – 2013 гг.) была создана комиссия по регулированию интернета. Регистрация на абсолютное большинство сервисов, включая стриминг и дистрибуцию видеоигр, требует удостоверение личности. Какое-то время назад оно требовалось и для электронной почты», – объяснил эксперт.
Вероятность блокировки Telegram будет зависеть от реакции общества и оппозиции, поскольку политическое поле страны сильно поляризовано, полагает Дьячков: «Сегодня президент республики – консерватор, а большинство мест в парламенте занимают демократы. Если вопрос блокировки сервиса можно будет использовать для критики власти, при общественном протесте оппозиция попытается разыграть эту проблему в политической борьбе».
Расследование корейской полиции нацелено скорее не против ресурса Telegram, а в отношении групп, распространяющих дипфейки и порнографические материалы, считает заведующий отделом Кореи и Монголии института востоковедения РАН Александр Воронцов. Эта проблема в республике приняла угрожающие масштабы еще до ареста Дурова, в которой более 70% задействованы подростки, отмечает эксперт. По мнению Воронцова, власти по итогам расследования, вероятно, попытаются усовершенствовать нормативно-правовую базу для отслеживания противоправного контента компетентными органами.