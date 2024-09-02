Лукашенко: в ситуации с Дуровым Запад забыл про свободу слова
В ситуации с основателем Telegram Павлом Дуровым западные страны забыли про свободу слова, поскольку они не могли контролировать мессенджер. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Витебском государственном университете.
«Интернет – великое достояние человечества. <...> Это очень серьезное оружие в руках тех, кто это оружие создавал и кто умеет им владеть. И как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Павлом Дуровым во Франции: быстро упекут и забудут про свободу слова и прочее», – предупредил студентов Лукашенко.
2 сентября, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Дуров проявил слишком много свободы и не прислушивался к Западу в вопросах модерации контента на платформе. В Кремле отмечали, что у Москвы были вопросы к основателю Telegram, но в России его никто не арестовывал.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. Администрация Telegram сочла абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Команда мессенджера подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС.