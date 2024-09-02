Лукашенко: в ситуации с Дуровым Запад забыл про свободу слова

«Интернет – великое достояние человечества. <...> Это очень серьезное оружие в руках тех, кто это оружие создавал и кто умеет им владеть. И как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Павлом Дуровым во Франции: быстро упекут и забудут про свободу слова и прочее», – предупредил студентов Лукашенко.