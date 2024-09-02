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Лукашенко: в ситуации с Дуровым Запад забыл про свободу слова

Ведомости

В ситуации с основателем Telegram Павлом Дуровым западные страны забыли про свободу слова, поскольку они не могли контролировать мессенджер. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Витебском государственном университете.

«Интернет – великое достояние человечества. <...> Это очень серьезное оружие в руках тех, кто это оружие создавал и кто умеет им владеть. И как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Павлом Дуровым во Франции: быстро упекут и забудут про свободу слова и прочее», – предупредил студентов Лукашенко.

2 сентября, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Дуров проявил слишком много свободы и не прислушивался к Западу в вопросах модерации контента на платформе. В Кремле отмечали, что у Москвы были вопросы к основателю Telegram, но в России его никто не арестовывал.

24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. Администрация Telegram сочла абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Команда мессенджера подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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