Партии отмечают уровень доверия к связанным со спецоперацией кандидатам

Партии отмечают уровень доверия к связанным со спецоперацией кандидатамБоевой опыт – это дополнение к уже существующему образу, говорят эксперты
Уровень доверия к участникам спецоперации во время выборов высок, говорят сами кандидаты и представители партий «Ведомостям». «Единая Россия» на разные уровни выборов выставила 380 участников специальной военной операции, КПРФ выставила 35 таких кандидатов, ЛДПР – 30, «Справедливая Россия» – 50.
Баллотирующийся в совет городского округа Кумертау Башкирии участник боевых действий Павел Ярмоленко предположил, что избиратели могут видеть в нем «своих родственников, ушедших на фронт», это повышает уровень доверия. «Моя задача – оправдать их [избирателей] доверие в решении как индивидуальных вопросов, будь то изготовление пандуса в подъезде или розыск бойца, до глобальных», – заявил прошедший спецоперацию Павел Безденежных. Он баллотируется в депутаты думы Иркутска от «Единой России». Обещает заниматься продвижением «боевых товарищей в политику» Михаил Босхолов, баллотирующийся в городской совет Улан-Удэ.
К участникам спецоперации «очень уважительное» отношение в обществе, заявил «Ведомостям» заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов. Ранее единороссы говорили, что высшая партийная школа будет «сопровождать участников спецоперации на выборах разного уровня». Традиционно избиратели оценивают кандидатов комплексно, давая оценку как личным качествам, так и профессиональным компетенциям, говорит Перминов.
Ранее «Ведомости» писали, что в трех регионах участники спецоперации вошли в общерегиональные части списка «Единой России». Это Татарстан (Расим Баксиков), Кабардино-Балкарская республика (КБР) (ветеран спецоперации Герман Шевчук) и Тува (Буян Куулар). Если бы в региональные парламенты не прошли ветераны спецоперации – это был бы вызов, считает один из собеседников «Ведомостей».
К участникам спецоперации особое отношение, но это не значит, что такой статус гарантирует победу на выборах: все равно необходимо прикладывать усилия и вести активную избирательную кампанию, подчеркнул в беседе с «Ведомостями» депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Новичков.
Нельзя сказать, что статус участника спецоперации автоматически дает «зеленый свет» на получение мандата, сказал депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). «Люди выражают доверие людям, которые рискуют жизнью ради будущего наших детей», – считает глава столичного отделения ЛДПР Роман Крастелев. Но только итоги голосования покажут, является ли участие в спецоперации определяющим фактором, сказал он.
Интерес к таким кандидатам повышенный – об этом свидетельствуют встречи избирателей с ними, поделился с «Ведомостями» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Поддержка большая, тем более, если они идут от нашей партии. Избиратели проводят историческую параллель с Великой Отечественной войной, когда компартия защищала Родину», – пояснил он.
Власть держит курс на поддержку ветеранов спецоперации и их интеграцию в политическую сферу, говорит политтехнолог Олег Захаров, но практика показывает, что не так много военных в итоге становятся профессиональными политиками. Ветеран спецоперации – это в первую очередь военнослужащий, который защищал интересы страны на фронте, сказал «Ведомостям» политолог Александр Немцев. Если кандидат был просто в тылу в зоне боевых действий, важно это уточнить, поскольку и избиратель, и сами участники спецоперации, принимающие участие в голосовании, со временем поймут, что заявление не соответствует действительности, подчеркнул он.
Боевой опыт – это дополнение к уже существующему образу кандидата, бонус, который может быть важен больше для людей старшего возраста, телезрителей, пояснил социолог Денис Волков. По его оценке, чуть больше трети избирателей считают это важным пунктом в биографии, большинство же относятся к этому нейтрально, сказал он «Ведомостям».
Руководство партии, в свою очередь, отмечает, что в обществе [участники спецоперации] «пользуются заслуженным уважением». «Их жизненный опыт и позиция имеют особое значение. Очень важно, чтобы такие кандидаты могли полностью раскрыть свой потенциал, успешно работать на благо Отечества после возвращения домой с фронта», – говорил 2 июля в ходе заседания генсовета председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Наши бойцы становятся важной частью новой волны политических лидеров, многие идут во главе списков вместе с известными политиками», – заявил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, «школа жизни, которую они прошли, позволит им принимать правильные решения».