Партии отмечают уровень доверия к связанным со спецоперацией кандидатам

Власть держит курс на поддержку ветеранов спецоперации и их интеграцию в политическую сферу, говорит политтехнолог Олег Захаров, но практика показывает, что не так много военных в итоге становятся профессиональными политиками. Ветеран спецоперации – это в первую очередь военнослужащий, который защищал интересы страны на фронте, сказал «Ведомостям» политолог Александр Немцев. Если кандидат был просто в тылу в зоне боевых действий, важно это уточнить, поскольку и избиратель, и сами участники спецоперации, принимающие участие в голосовании, со временем поймут, что заявление не соответствует действительности, подчеркнул он.