Думские партии делают ставку на опытных политиков во главе списков в заксобрания«Единая Россия» в отдельных регионах выдвинула участников спецоперации фактически во главе списков
В регионах началась кампания по выборам депутатов законодательных собраний. Они проходят в 13 субъектах РФ. В одном из них (Москве) выборы проходят целиком по мажоритарной системе, в остальных – по смешанной, но только в 10 у партий есть возможность не просто выдвигать список кандидатов, разбитый на территориальные группы, но и выставлять общерегиональную часть списка. В Тульской области и Марий Эл ее нет.
Во время этой кампании «Единая Россия» выставила в части регионов участников специальной военной операции. В трех из них они вошли в общерегиональные части списка. Это Татарстан (Расим Баксиков), Кабардино-Балкарская республика (КБР) (ветеран спецоперации Герман Шевчук) и Тува (Буян Куулар).
Всего «Единая Россия» выдвинет на выборах разного уровня 342 участника боевых действий, говорили ранее партийцы. «В обществе они пользуются заслуженным уважением. Их жизненный опыт и позиция имеют особое значение. Очень важно, чтобы такие кандидаты могли полностью раскрыть свой потенциал, успешно работать на благо Отечества после возвращения домой с фронта», – говорил 2 июля в ходе заседания генсовета председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Мы стали работать с ребятами еще в прошлом году, – заявил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев. – В этом политическом сезоне в ходе предварительного голосования создали для них особые условия, чтобы поддержать тех, кто принял решение баллотироваться. Сегодня наши бойцы становятся важной частью новой волны политических лидеров, многие идут во главе списков вместе с известными политиками. Ребята нужны и востребованы, они героически защищали нашу страну на фронте, а теперь очень нужны для работы в мирной повестке. Уверен, что та школа жизни, которую они прошли, позволит им принимать правильные решения на благо нашей страны».
Баксиков, баллотирующийся в госсовет Татарстана, работает в Казанском высшем танковом командном краснознаменном училище Минобороны. В 2023 г. он, будучи командиром танка «Алеша», вместе с боевыми товарищами уничтожил колонну украинской техники на запорожском направлении. За это президент России Владимир Путин лично наградил танковый экипаж, бойцам вручили «Золотые Звезды» Героев России.
Шевчук, входящий в тройку кандидатов партии власти на выборах в парламент КБР, – военный пенсионер, с начала спецоперации его направили в Луганскую область. Был участником локальных конфликтов на территории Таджикистана и Афганистана, награжден медалью «За отвагу».
Куулар, представляющий партию на выборах в верховный хурал республики, – военнослужащий из Тувы, младший сержант. Он награжден медалью «Золотая Звезда» за выполнение в ходе спецоперации боевых задач по штурму опорных пунктов, узлов сопротивления и др.
Люди, связанные со спецоперацией, участвуют в выборах в заксобрания и в других регионах. К примеру, в пятерке кандидатов в Крыму участник конфликта на Украине Кирилл Чебышев и ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Тарасов.
В Волгоградской области в тройку также входит руководитель филиала фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Анна Ганцева. В Хабаровском крае в тройку общерегиональной части партийного списка также вошла руководитель филиала фонда Алена Чаплыгина и др.
Другие партии активно о привлечении участников специальной военной операции не говорят. В «Новых людях» не ответили на запрос «Ведомостей». В КПРФ заявили, что в общерегиональные части списков стараются выдвигать наиболее известных местных политиков – руководителей обкомов, хозяйственников, поэтому участников спецоперации в тройках нет. Всего же от партии выдвигается порядка 30 участников спецоперации на выборах разных уровней, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Только у «Справедливой России» в одну из троек вошел участник спецоперации – на выборах в госсовет Татарстана партийный список возглавил участник спецоперации, депутат Казанской гордумы Рушан Мингазов. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель партии. Представитель ЛДПР сказала, что у партии среди «паровозов» участников спецоперации нет, но партия включила их в партийные списки кандидатов на выборах в региональные собрания, городские думы, а также выставила их в одномандатных округах.
Появление среди кандидатов и лидеров списков «Единой России» участников спецоперации – новый тренд, который со временем будет только усиливаться, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. При этом масштаб и темпы развития этого тренда будут зависеть от количества участников спецоперации, которые готовы и способны заниматься политической работой, а партия власти, в свою очередь, будет прилагать значительные усилия для продвижения этого тренда, полагает он.
По его мнению, для «Единой России» важно демонстрировать свою включенность в решение задач, обозначенных президентом. Кроме того, участники специальной военной операции, члены их семей, их социальное окружение – это большая социальная группа, которая нуждается в политических представителях, подчеркнул Костин.
Электорально значимыми считаются кандидаты, которые привлекают голоса избирателей, поэтому обычно лидерами списков идут либо какие-то популярные личности, либо те, кто представляет собой большие организованные группы (например, губернаторы или руководители вузов), отметил политолог Александр Кынев.