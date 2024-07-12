Думские партии делают ставку на опытных политиков во главе списков в заксобрания

«Мы стали работать с ребятами еще в прошлом году, – заявил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев. – В этом политическом сезоне в ходе предварительного голосования создали для них особые условия, чтобы поддержать тех, кто принял решение баллотироваться. Сегодня наши бойцы становятся важной частью новой волны политических лидеров, многие идут во главе списков вместе с известными политиками. Ребята нужны и востребованы, они героически защищали нашу страну на фронте, а теперь очень нужны для работы в мирной повестке. Уверен, что та школа жизни, которую они прошли, позволит им принимать правильные решения на благо нашей страны».