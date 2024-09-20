Борис Хачиров может стать членом Совета Федерации от Калмыкии

По информации Иванова, Хачиров занимался «сельхозбизнесом в районе, которым Путеев управлял до того, как стал сенатором» (Путеев с 2020 по 2022 гг. являлся главой администрации Приютненского района Калмыкии). По словам политолога, в выборе Хачирова не нужно искать скрытых смыслов, он «понятный человек, который не будет создавать проблем», а возможно даже будет «полезен своей энергичностью».