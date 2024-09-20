Борис Хачиров может стать членом Совета Федерации от Калмыкии

Борис Хачиров может стать членом Совета Федерации от КалмыкииГлаве региона Бату Хасикову удалось избавиться от «демонической фигуры» предшественника, который был сенатором
20 сентября прошла инаугурация главы Калмыкии Бату Хасикова. После этого депутат народного хурала (парламента) Борис Хачиров может стать новым представителем исполнительной власти республики в Совете Федерации. Источник «Ведомостей» в «Единой России» и собеседник в региональной власти говорят, что об этом будет объявлено в ближайшее время.
Хачирову 37 лет, он родился 14 ноября 1986 г. в поселке Партизанский Калмыцкой АССР. Окончил Ставропольский госуниверситет по двум специальностям, затем РАНХиГС. Член «Единой России», с 4 сентября является вице-президентом Федерации шахмат Калмыкии. Сейчас Хачиров занимает пост директора по развитию ООО «Калмагроинвест».
Источник «Ведомостей» обращает внимание, что Хачиров является «одним из серьезных общественных деятелей» Калмыкии, проводит социальные акции, а также помогает тем, кто находится в зоне спецоперации. Известен внедрением мелиоративного комплекса в сельском хозяйстве (на базе «Калмагроинвеста»).
Собеседник «Ведомостей» в региональной власти говорит, что Хачиров знает, как работает бизнес. Он «реализовал хороший проект по миллиарации, и в понимании республики сможет бороться за экономические интересы Калмыкии», добавляет источник.
О том, что Хасиков решил сменить своего представителя в Совете Федерации, стало известно в середине июля. Когда Хасиков подал документы на регистрацию кандидатом в главы Калмыкии, вместе с ними были поданы документы на тройку сенаторов. Действующего сенатора и экс-главы республики Алексея Орлова там не оказалось.
«Это значит, что Хасиков смог избавиться от тени демонической фигуры Орлова», – говорит один из источников «Ведомостей». Ведь нынешний глава не был связан с прежней элитой Калмыкии, а Орлов, оставаясь в Совете Федерации был «якорем для старых элит», которого теперь не осталось.
Все три кандидата в сенаторы от главы республики, обращал внимание один из источников «Ведомостей», связаны с Калмыкией. Один из них – Хачиров, который занимается благотворительностью, второй – министр здравоохранения республики Булат Сараев. Третий – ректор КГУ Бадма Салаев. Последний, обращали внимание источники «Ведомостей», возглавил общемуниципальную часть списка «Единая Россия» на городских выборах.
По словам эксперта по региональной политике Виталия Иванова, кандидатуру Сараева могли финально не согласовать, а Салаева вполне устраивает его надежная ректорская должность. По данным источника «Ведомостей», корректней говорить, что на решении по Сараеву сказалось видение главы республики. А фигура Салаева нужна в регионе с учетом значимости госуниверситета, добавляет он.
О Хачирове можно сказать, что он связан с Байиром Путеевым, говорит Иванов. Тот с 2022 г. занимал должность руководителя регионального отделения «Единой России», является членом президиума регионального политсовета. 7 ноября 2023 г. члены народного хурала Калмыкии избрали его на пост сенатора от республики.
По информации Иванова, Хачиров занимался «сельхозбизнесом в районе, которым Путеев управлял до того, как стал сенатором» (Путеев с 2020 по 2022 гг. являлся главой администрации Приютненского района Калмыкии). По словам политолога, в выборе Хачирова не нужно искать скрытых смыслов, он «понятный человек, который не будет создавать проблем», а возможно даже будет «полезен своей энергичностью».
В любом случае, как отмечает источник «Ведомостей», и Путеева, и Хачирова можно отнести к новым элитам, которые «возникли при Бату Хасикове».
В подготовке материала участвовал Максим Иванов