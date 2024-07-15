Бату Хасиков намерен сменить сенатора от Калмыкии

Политолог Александр Кынев отмечает, что Хасиков был назначен врио главы республики в 2019 г. крайне неожиданно и «не воспринимался как преемник элитной группы Орлова». «Конечно, контакты были, но человеком Орлова он не был никогда». В целом и ситуация в регионе изначально была сложная, выливающаяся в публичные конфликты: к примеру, на выборах в Госдуму регион проголосовал для национальной республики непривычно протестно, говорит Кынев. Но после 2021 г., когда прошли выборы в Госдуму, позиции действующей власти начали укрепляться, замечает эксперт: и логично, чтобы и на посту сенатора Хасикова представлял более близкий человек.