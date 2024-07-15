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Бату Хасиков намерен сменить сенатора от Калмыкии

Экс-глава республики Алексей Орлов не попал в тройку кандидатов на этот пост
Максим Иванов
Бату Хасиков, как полагают источники «Ведомостей», хотел бы видеть в качестве сенатора доверенного человека/ Александр Щербак / ТАСС

Глава Калмыкии Бату Хасиков решил сменить своего представителя в Совете Федерации (СФ), сообщили два близких к администрации президента (АП) источника «Ведомостей». Сейчас сенатором от исполнительной власти республики является ее бывший руководитель (2010–2019) Алексей Орлов. Хасиков идет уже на второй губернаторский срок: 7 июля он подал документы на регистрацию кандидатом в главы Калмыкии. Вместе с документами самого кандидата были поданы документы на тройку сенаторов – тех, кого Хасиков хотел бы видеть в качестве своих представителей в СФ. Орлова, как отмечают источники «Ведомостей», среди них не оказалось.

Все три кандидата в сенаторы от главы республики связаны с Калмыкией, говорит один из источников «Ведомостей». Один из них – депутат хурала Борис Хачиров, который занимается благотворительностью, второй – министр здравоохранения республики Булат Сараев. Третий – ректор КГУ Бадма Салаев. Последний, обращают внимание источники «Ведомостей», возглавил общемуниципальную часть списка «Единая Россия» на городских выборах.

Политолог Александр Кынев отмечает, что Хасиков был назначен врио главы республики в 2019 г. крайне неожиданно и «не воспринимался как преемник элитной группы Орлова». «Конечно, контакты были, но человеком Орлова он не был никогда». В целом и ситуация в регионе изначально была сложная, выливающаяся в публичные конфликты: к примеру, на выборах в Госдуму регион проголосовал для национальной республики непривычно протестно, говорит Кынев. Но после 2021 г., когда прошли выборы в Госдуму, позиции действующей власти начали укрепляться, замечает эксперт: и логично, чтобы и на посту сенатора Хасикова представлял более близкий человек.

Примечательно, что и в 2019 г., как писали еще тогда «Ведомости», Хасиков видел на должности сенатора другого человека. В частности (см. vedomosti.ru от 6 июля 2019 г.), он предлагал в качестве сенатора Сангаджи Тарбаева – продюсера промоутерской компании Fight Nights Global, совладельцем которой прежде был (теперь депутат Госдумы от «Новых людей»). Тарбаев говорил «Ведомостям», что проходил собеседование в администрации главы Калмыкии. Впрочем, альтернативным кандидатом, поддержанным АП, тогда был Орлов.

По утверждению источника «Ведомостей», близкого к АП, Хасиков заранее провел необходимые переговоры и в верхней палате парламента, и на Старой площади. По утверждению собеседника «Ведомостей», в части сохранения сенатора губернатор «поставил вопрос ребром» и позиция была услышана. Орлов отработал сенатором один срок, ему таким образом «воздали должное за прежние заслуги», отмечает другой источник «Ведомостей».

Не каждый бывший губернатор сохраняет должность сенатора всего один срок. К примеру, экс-глава Томской области Виктор Кресс занимает должность сенатора уже 12 лет, а экс-глава Свердловской области Эдуард Россель работал в СФ 13 лет. «Все очень индивидуально, – отмечает политолог Виталий Иванов. – Зависит от разных факторов: отношения сенатора с Матвиенко, с АП, с губернатором, ресурсности и влияния сенатора в регионе, состояния здоровья, наличия претендентов на сенаторство и т. д.».

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу СФ и сенатору Орлову, чьи полномочия официально заканчиваются в сентябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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