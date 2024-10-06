Бои в Курской области продолжаются два месяца

Бои в Курской области продолжаются два месяцаВС РФ отбили четыре атаки ВСУ, губернатор посетил ПВР в Поныровском районе
Бои в приграничной Курской области продолжаются уже два месяца – подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) вошли в регион 6 августа с территории украинской Сумской области. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.
«Ведомости» собрали всю известную информацию о боях в Курской области на 6 октября.
Сводка Минобороны России
За сутки российские силы отразили четыре контратаки ВСУ в направлении села Плехово, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ составили до 30 человек убитыми и ранеными, а также один автомобиль.
«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили около 20 человек личного состава убитыми и ранеными, один военнослужащий ВСУ сдался в плен», – говорится в сообщении.
Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение украинским механизированным, танковым, десантно-штурмовых бригадам в районах населенных пунктов Дарьино, Косица, Козачая Локня, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный.
Всего за сутки в результате работы подразделений российской группировки войск «Север» ВСУ потеряли около 200 военнослужащих, артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Всего за время боев Украина потеряла более 20 800 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты (БМП), 98 бронетранспортеров (БТР) и др.
Губернатор посетил ПВР в Курской области
Губернатор Курской области Алексей Смирнов посетил пункт временного размещения (ПВР) на базе спортивной школы в Поныровском районе. В пункте размещены маломобильные куряне – пожилые люди и инвалиды. Смирнов сообщил, что помощь курянам поступает от благотворительных фондов, регионального отделения Российского Красного Креста, а также Центральной клинической больницы Святителя Алексия из Москвы. Уход за эвакуированными осуществляется сотрудниками Ширковского дома социального обслуживания.
С ночи на 6 октября в регионе был объявлен один сигнал ракетной опасности, следует из сообщения в Telegram-канале главы региона.
Атака дронов в соседних Белгородской и Брянской областях
По состоянию на 14:00 мск, с начала дня в Белгородской области было объявлено два сигнала ракетной опасности, следует из Telegram-канала губернатора Вячеслава Гладкова. Дроны ВСУ атаковали Шебекино и село Муром. Жительница Шебекино получила осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму. В Муроме был уничтожен жилой дом.
В Брянской области был сбит один украинский беспилотник пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Подача газа Европе через станцию «Суджа»
ГИС «Суджа» – единственная на сегодня, через которую осуществляется прокачка российского газа в страны Евросоюза через Украину. Станция находится в нескольких километрах на северо-запад от одноименного города.
После захода ВСУ в Курскую область в «Газпроме» сообщали, что поставки газа через станцию «Суджа» продолжаются. При этом официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов говорил спустя несколько дней после вторжения ВСУ, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен на природный и сжиженный газ.