Бои в Курской области продолжаются два месяца

После захода ВСУ в Курскую область в «Газпроме» сообщали, что поставки газа через станцию «Суджа» продолжаются. При этом официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов говорил спустя несколько дней после вторжения ВСУ, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен на природный и сжиженный газ.