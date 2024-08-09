«Газпром»: события в районе Суджи привели к резкому росту цен на газ

ГИС «Суджа» – единственная на сегодня, через которую осуществляется прокачка российского газа в страны Евросоюза через Украину. Станция находится в нескольких километрах на северо-запад от одноименного города. На фоне боевых действий «Газпром» 8 августа снизил транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) на 5% в сравнении с предыдущим днем и на 12% – к 6 августа, следует из данных компании. Куприянов заявил журналистам, что компания 8 августа осуществляла подачу газа для транзита через ГТС Украины в объеме, «подтвержденном украинской стороной», – 37,3 млн куб. м.