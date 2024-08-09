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«Газпром»: события в районе Суджи привели к резкому росту цен на газ

Ведомости

Цены на газ резко выросли на фоне боевых действий в Суджанском районе Курской области, где находится газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа», через которую осуществляется прокачка топлива на Украину. Это следует из заявления официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

«События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» – говорится в заявлении.

По словам Куприянова, повлиять на цены также могут планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли, которые могут и затянуться, как это было в 2023 г.

Курская область находится под массированной атакой украинских военных с 6 августа. По данным Минобороны РФ, в течение последних суток велось огневое поражение живой силы и техники противника, в том числе на западной окраине Суджи. В Курскую область направлены реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника для наращивания российских сил в Суджанском районе.

ГИС «Суджа» – единственная на сегодня, через которую осуществляется прокачка российского газа в страны Евросоюза через Украину. Станция находится в нескольких километрах на северо-запад от одноименного города. На фоне боевых действий «Газпром» 8 августа снизил транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) на 5% в сравнении с предыдущим днем и на 12% – к 6 августа, следует из данных компании. Куприянов заявил журналистам, что компания 8 августа осуществляла подачу газа для транзита через ГТС Украины в объеме, «подтвержденном украинской стороной», – 37,3 млн куб. м. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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