«Газпром»: события в районе Суджи привели к резкому росту цен на газ
Цены на газ резко выросли на фоне боевых действий в Суджанском районе Курской области, где находится газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа», через которую осуществляется прокачка топлива на Украину. Это следует из заявления официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.
«События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» – говорится в заявлении.
По словам Куприянова, повлиять на цены также могут планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли, которые могут и затянуться, как это было в 2023 г.
Курская область находится под массированной атакой украинских военных с 6 августа. По данным Минобороны РФ, в течение последних суток велось огневое поражение живой силы и техники противника, в том числе на западной окраине Суджи. В Курскую область направлены реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника для наращивания российских сил в Суджанском районе.
ГИС «Суджа» – единственная на сегодня, через которую осуществляется прокачка российского газа в страны Евросоюза через Украину. Станция находится в нескольких километрах на северо-запад от одноименного города. На фоне боевых действий «Газпром» 8 августа снизил транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) на 5% в сравнении с предыдущим днем и на 12% – к 6 августа, следует из данных компании. Куприянов заявил журналистам, что компания 8 августа осуществляла подачу газа для транзита через ГТС Украины в объеме, «подтвержденном украинской стороной», – 37,3 млн куб. м.