Газ не нужен, а впрочем, давайте

Конечно, тут можно говорить, что 2009 год не показателен для сравнения, поскольку почти весь мир тогда был охвачен глобальным экономическим кризисом и цены на энергоносители были на минимуме (в 2008 г. они были существенно выше). А последний всплеск цен – отзвук событий, к которым мы еще вернемся. Но вспомним, что совсем недавно, в 2022 г., котировки газа в Европе взлетали до запредельного и абсолютно фантастического уровня в $3700 за 1000 куб. м. К тому моменту строительство «конкурентного газового рынка» продолжалось уже более десятилетия – и где ожесточенная борьба за потребителей и ценовой демпинг со стороны поставщиков? За что боролись, в конце концов?