Газ не нужен, а впрочем, давайте

Газ не нужен, а впрочем, давайтеПочему угроза прекращения украинского транзита так встревожила Европу
Ровно 15 лет назад, летом 2009 г., Совет ЕС и Европарламент приняли так называемый третий энергетический пакет, целью которого декларировалось создание в Старом Свете конкурентного рынка газа и тем самым снижение цен на энергоносители. Подтекст же был предельно ясен – стремление «избавиться от диктата «Газпрома», который-де занял на европейском рынке монопольное положение и устанавливает, видите ли, слишком высокие цены. Ну что, получилось? Давайте сравним. Средняя цена поставок российского газа в Европу в 2009 г. составила около $296 за 1000 куб. м. В начале августа нынешнего года котировки сентябрьских фьючерсов на крупнейшем в Европе хабе TTF достигли $439,3.
Конечно, тут можно говорить, что 2009 год не показателен для сравнения, поскольку почти весь мир тогда был охвачен глобальным экономическим кризисом и цены на энергоносители были на минимуме (в 2008 г. они были существенно выше). А последний всплеск цен – отзвук событий, к которым мы еще вернемся. Но вспомним, что совсем недавно, в 2022 г., котировки газа в Европе взлетали до запредельного и абсолютно фантастического уровня в $3700 за 1000 куб. м. К тому моменту строительство «конкурентного газового рынка» продолжалось уже более десятилетия – и где ожесточенная борьба за потребителей и ценовой демпинг со стороны поставщиков? За что боролись, в конце концов?