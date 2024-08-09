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Газ не нужен, а впрочем, давайте

Почему угроза прекращения украинского транзита так встревожила Европу
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Ровно 15 лет назад, летом 2009 г., Совет ЕС и Европарламент приняли так называемый третий энергетический пакет, целью которого декларировалось создание в Старом Свете конкурентного рынка газа и тем самым снижение цен на энергоносители. Подтекст же был предельно ясен – стремление «избавиться от диктата «Газпрома», который-де занял на европейском рынке монопольное положение и устанавливает, видите ли, слишком высокие цены. Ну что, получилось? Давайте сравним. Средняя цена поставок российского газа в Европу в 2009 г. составила около $296 за 1000 куб. м. В начале августа нынешнего года котировки сентябрьских фьючерсов на крупнейшем в Европе хабе TTF достигли $439,3.

Конечно, тут можно говорить, что 2009 год не показателен для сравнения, поскольку почти весь мир тогда был охвачен глобальным экономическим кризисом и цены на энергоносители были на минимуме (в 2008 г. они были существенно выше). А последний всплеск цен – отзвук событий, к которым мы еще вернемся. Но вспомним, что совсем недавно, в 2022 г., котировки газа в Европе взлетали до запредельного и абсолютно фантастического уровня в $3700 за 1000 куб. м. К тому моменту строительство «конкурентного газового рынка» продолжалось уже более десятилетия – и где ожесточенная борьба за потребителей и ценовой демпинг со стороны поставщиков? За что боролись, в конце концов?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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