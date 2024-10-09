В Кремле прошли переговоры Путина с Лукашенко

После переговоров Путин вручил Лукашенко высшую государственную награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного. Белорусский лидер был награжден «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между народами двух стран, а также за «большой личный вклад в создание и эффективную деятельность» Союзного государства. Путин присвоил Лукашенко награду в день его рождения: 30 августа президенту Белоруссии исполнилось 70 лет.