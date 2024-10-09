В Кремле прошли переговоры Путина с Лукашенко

В Кремле прошли переговоры Путина с ЛукашенкоПрезидент РФ отметил динамику развития торговых и экономических связей
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в Кремле. В ходе общения двух лидеров планировалось обсудить вопросы развития российско-белорусских отношений, а также интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.
Открывая встречу, Путин отметил значительную динамику в развитии торговых и экономических связей двух государств. По его словам, объем товарооборота достиг $46,5 млрд, или 4,2 трлн руб. Продолжается развитие взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства и в других сферах, открываются новые возможности в областях микроэлектроники, авиационного строительства, авиапромышленности.
«Еще с советских времен Белоруссию называли сборочным цехом Советского Союза», – напомнил Путин, упомянув, что 8 октября лидеры обсуждали развитие связей на постсоветском пространстве в масштабе СНГ, а сегодня намерены поговорить о двусторонних отношениях.
Лукашенко согласился со своим коллегой, что в предыдущие два дня у них была возможность откровенно обсудить вопросы глобального характера, а также «горячие точки на нашей планете». Белорусский лидер отметил, что «не было никаких расхождений по международной повестке».
«Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, в финансах, – не получилось, они уже сами это признают. Поэтому нам нет необходимости даже констатировать этот факт», – подчеркнул Лукашенко.
По его словам, ставка на сохранение советского наследия сработала: Россия и Белоруссия работают по многим направлениям. В республике производят товары, которые пользуются спросом, – от сельского хозяйства до микроэлектроники. Об усилении кооперации по многим вопросам существовали договоренности еще до начала конфликта в 2022 г., подчеркнул Лукашенко.
После переговоров Путин вручил Лукашенко высшую государственную награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного. Белорусский лидер был награжден «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между народами двух стран, а также за «большой личный вклад в создание и эффективную деятельность» Союзного государства. Путин присвоил Лукашенко награду в день его рождения: 30 августа президенту Белоруссии исполнилось 70 лет.
Лукашенко уже третий день работает в Москве. Он прибыл 7 октября и преподнес российскому лидеру ко дню рождения «серьезный подарок».
8 октября в Москве с участием Лукашенко прошло заседание Совета глав государств СНГ под председательством Путина. Саммит открылся в Большом Кремлевском дворце встречей в узком составе. Затем переговоры продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций стран – участниц объединения. По итогам саммита СНГ подписан пакет документов. Среди них – обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.