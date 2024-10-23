Кого поддержат выбывшие кандидаты в президенты Молдавии во втором туре

Кого поддержат выбывшие кандидаты в президенты Молдавии во втором туреЗанявший третье место на выборах Ренато Усатый пока не определился
После подведения итогов состоявшихся 20 октября выборов президента в Молдавии открытым остался вопрос, кого выбывшие кандидаты поддержат во втором туре. Несмотря на масштабную поддержку молдавской диаспоры в западных странах, действующий президент Майя Санду не смогла набрать необходимые 50% для победы в первом туре. Другой сенсацией стал выход во второй тур кандидата от оппозиционной Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) экс-генпрокурора Александра Стояногло (26,2%). Второй тур пройдет 3 ноября.
Санду 21 октября пригласила Стояногло на предвыборные дебаты, хотя до этого она отказалась говорить со своим оппонентом в теледебатах под предлогом, что он якобы является ставленником бизнесмена и политика Илана Шора, проживающего в Москве. Молдавский суд заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы по обвинению в выводе $1 млрд из молдавских банков. Стояногло согласился на дебаты с Санду.
В преддверии второго тура Санду также обратилась к лидеру левоцентристской Нашей партии Ренато Усатому. На выборах он занял третье место, получив 13,7% голосов избирателей. По ее словам, несмотря на разногласия в политических взглядах, она надеется, что Усатый и его сторонники не хотят «возвращения к власти бандитов».
Сам Усатый пока не решил, кого он поддержит во втором туре. Политик добавил, что решение он примет после консультаций с членами своей партии и обсуждений со своими сторонниками. «Я не продавал голоса и не продаю. Судьбами людей торговать нельзя. Я выйду со своими коллегами по партии, и мы объявим наше окончательное решение по одному кандидату, или другому, или обоим», – сказал он во время трансляции на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенная в России организация). Незадолго до выборов в ходе предвыборных дебатов на Pro TV Усатый говорил, что в случае выхода во второй тур Санду и Стояногло он никого не поддержит, так как они, по его словам, – «одно и то же».
Голосование на выборах президента и на референдуме в Молдавии было протестным и было направлено не только против Санду, но и против экономических проблем, с которыми сталкиваются граждане за последние четыре года, говорит кандидат политологических наук, специалист по Молдавии Галия Ибрагимова. По ее словам, правление текущего президента совпало с началом пандемии коронавируса, которое привело к серьезным потерям в экономике. А газовый кризис, а также начало боевых действий на Украине, продолжает эксперт, только усугубили плачевную ситуацию.
Кроме того, за время своего президентства Санду фактически монополизировала идею евроинтеграции и отобрала эту повестку у других правоцентристских сил в стране, отмечает Ибрагимова: «В итоге у Санду практически нет резервов для привлечения голосов. Другие кандидаты с правого фланга набрали менее 1% голосов и не смогут ей помочь».
За четыре года своего президентства Санду не объединила молдавское общество, а только разъединила его, продолжает глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. Санду рассчитывала использовать еврореферендум, где едва удалось добиться нужного голосования, для мобилизации своих сторонников, но это, считает эксперт, стало ее стратегической ошибкой.
Во втором туре для победы какого-либо кандидата, скорее всего, решающими станут голоса, отданные за Усатого, продолжает Манастырлы. «У Санду огромный антирейтинг. В этом отношении Стояногло будет легче, ему достаточно будет привлечь голоса как проевропейских граждан, так и евроскептиков, недовольных правлением текущих властей», – сказал эксперт.
На прошлых президентских выборах голоса сторонников Усатого также были решающими для победы того или иного кандидата, напоминает Ибрагимова. В 2016 г. благодаря его поддержке победу одержал предыдущий президент – Игорь Додон, а в 2020 г. – Санду. «Я не исключаю, что Санду удастся переманить на свою сторону Усатого, тем более такой прецедент уже был», – заключила эксперт.