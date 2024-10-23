Кого поддержат выбывшие кандидаты в президенты Молдавии во втором туре

Сам Усатый пока не решил, кого он поддержит во втором туре. Политик добавил, что решение он примет после консультаций с членами своей партии и обсуждений со своими сторонниками. «Я не продавал голоса и не продаю. Судьбами людей торговать нельзя. Я выйду со своими коллегами по партии, и мы объявим наше окончательное решение по одному кандидату, или другому, или обоим», – сказал он во время трансляции на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенная в России организация). Незадолго до выборов в ходе предвыборных дебатов на Pro TV Усатый говорил, что в случае выхода во второй тур Санду и Стояногло он никого не поддержит, так как они, по его словам, – «одно и то же».