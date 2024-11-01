Что сказал Медведев о взаимоотношениях России и Грузии

Об отношениях с Западом сейчас Медведев сказал, что если бы западным странам, и прежде всего США, хватило бы гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой специальной военной операции не было бы. «Но они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов США. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит», – заключил он.