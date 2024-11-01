Что сказал Медведев о взаимоотношениях России и Грузии

Что сказал Медведев о взаимоотношениях России и ГрузииГрузинский народ, по его словам, хочет развития экономических отношений с российской стороной
В Грузии изменилось отношение к Евросоюзу и НАТО, рассказал в интервью RT заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, НАТО и Евросоюз далеко, а Россия рядом – «исторический сосед» с одной верой и историей.
«Мы многократно помогали грузинам на протяжении всей этой истории. Да, был этот инцидент, но за него несет ответственность именно президент, а не кто-то другой, президент [Михаил] Саакашвили», – сказал он о конфликте в 2008 г.
Медведев считает, что победа «Грузинской мечты» на выборах означает, что грузины настроены прагматично. «Народ в Грузии не хочет войны. Не хочет повторения событий 2008 г. и хочет развития нормальных экономических отношений с Российской Федерацией», – заявил он. При этом Медведев опроверг, что партия «Грузинская мечта» якобы пророссийская. Он сказал, что «Грузинская мечта» абсолютно прогрузинская и недавние заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о нежелании восстанавливать отношения с Россией об этом свидетельствуют.
Зампред Совбеза также оценил призывы президента Грузии Саломе Зурабишвили не признавать итоги парламентских выборов как намек на попытку госпереворота: «Чего уж тут говорить, если действующий президент, хотя и с очень маленькими полномочиями, выступает с оценками и тянет народ на площадь – на майдан, называя выборы пророссийскими: это очевидный призыв и провокация к тому, чтобы совершить государственный переворот». По его мнению, Грузия стала гораздо более прагматичной страной и не хочет повторения украинского майдана.
Медведев вспомнил, чем обернулась «авантюра» Саакашвили с возвращением территориальной целостности. Он признался, что это было сюрпризом для России и ему, как президенту, пришлось действовать. «Мне пришлось дать указания о нанесении ответного ракетного удара по войскам Грузии. Это все произошло буквально в течение нескольких часов», – рассказал он.
Результатом стала пятидневная война и полная утрата Грузией каких-либо взаимоотношений с Южной Осетией и Абхазией, резюмировал он. По словам Медведева, тогда иностранные лидеры – даже европейские и американские – на самом деле не поддерживали Саакашвили и в личных беседах называли его сумасшедшим и больным.
Об отношениях с Западом сейчас Медведев сказал, что если бы западным странам, и прежде всего США, хватило бы гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой специальной военной операции не было бы. «Но они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов США. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит», – заключил он.
Зампред Совбеза также обратил внимание на двойные стандарты в риторике западного мира. Например, сказал он, в США закон об иностранных агентах – это хороший закон, а в России и Грузии – плохой.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка составила 58,94%. Партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, при этом получив меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов. Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг. 28 и 29 октября в Тбилиси прошли митинги оппозиции.