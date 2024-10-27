Кобахидзе заявил об отсутствии планов восстанавливать дипотношения с Москвой
Грузия пока не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией, у Тбилиси нет серьезных отношений и с другими внешнеполитическими игроками, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет, – сказал Кобахидзе, отвечая на вопрос News.ru.
Он указал, что планов по восстановлению дипотношений с Москвой у республики нет, поскольку 10% ее территории, Абхазия и Южная Осетия, «оккупированы Российской Федерацией». Грузинский премьер отметил, что дипломатические переговоры «пока только намечаются».
11 июня грузинский телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на источники сообщил, что правительства Грузии и России активно работают по вопросу о восстановлении дипломатических отношений, уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве. В российском МИДе говорили «Ведомостям», что эти сообщения являются «уткой» оппозиционных грузинских СМИ.
Дипотношения между Россией и Грузией разорваны с сентября 2008 г., после участия российских войск на стороне Южной Осетии и Абхазии в их вооруженном конфликте с Тбилиси и признания их независимости Москвой. При этом в мае 2023 г. произошло смягчение российско-грузинских отношений: Россия сняла запрет на авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 г. из-за антироссийских протестов оппозиции, а также отменила визовый режим для грузинских граждан.