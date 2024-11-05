В «России» поспорили, нужно ли собирать все музеи под одним зонтиком

В «России» поспорили, нужно ли собирать все музеи под одним зонтикомИх руководители обсудили, как сохранить миссию, нейтральность и связать прошлое с будущим
Руководители музеев России, Белоруссии, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов 4 ноября на полях симпозиума «Создавая будущее» в национальном центре «Россия» обсудили пути сохранения ДНК цивилизаций. Модератором была возглавляющая с 2023 г. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева.
Роль государства и вопрос о том, нужна ли с его стороны дополнительная координационная структура, агентство для управления музейной деятельностью, стали предметом диспута между Лихачевой и занимающей с 2022 г. пост гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатериной Проничевой. В качестве примера отдельной государственной структуры, которая ежегодно генерировала «главные события в области культуры», привели Венецианскую биеннале, а также агентство, занятое работой немецких музеев в Германии и за рубежом.
Лихачева отмечала, что российские музеи не нуждаются в дополнительной административной структуре и посреднике. «Для меня это звучит как кошмар. Над музеями создается еще одна бюрократическая структура. Как правило, люди, которые пытаются это делать, ни черта не понимают в моей работе», – заметила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина. По ее словам, похожая структура есть в Китае, но она занимается исключительно внешней деятельностью музеев: контролем ввоза и вывоза культурных ценностей, а для музеев достаточно наднационального ICОM – Международного совета музеев при ЮНЕСКО. По мнению Лихачевой, тяга государства к дополнительному контролю за музеями мешает их функции формирования будущего и оставляет их лишь как место для хранения прошлого.
Основным апологетом необходимости создания дополнительной зонтичной структуры для координации музеев стала Проничева. По ее словам, опросы экспертов показали, что «требуются механизмы регулирования неким агентством политики музеев». Она отметила, что в России 72 крупных музея, «очень разных по своей направленности и деятельности», которые «являются платформой, хранящей информацию о прошлом». «Почему нужна централизованная структура? Есть мода на развитие музеев: мультимедийных, современного искусства. Но есть огромный пласт коллекций, неподвластных модным течениям. Для грамотного распределения ресурсов, новых экспозиций, строительства новых музеев должна быть централизованная госполитика», – сказала Проничева.
При этом и она, и Лихачева выразили сожаление о том, что незаслуженно непопулярен у российской аудитории в отличие от Запада доисторический период истории человечества, одним из знаковых памятников которого является всемирно известная стоянка древних людей Костенки в Воронежской области. И именно здесь, в России, без госпомощи в популяризации этой эпохи не обойтись, равно как и для популяризации археологии, внимание к которой огромное, например, в Китае, согласились Проничева и Лихачева.
Еще одним направлением разговора стал диалог культур. Проничева указала, что даже на примере ее музея сложно говорить о конкретной цивилизации: самыми ранними экспонатами являются клады средневековых арабских монет, международного платежного средства, накопленного в Волго-Окском междуречье благодаря торговле Руси с Западом и исламским Востоком. «Если посмотреть на коллекцию нашего музея заповедника – что она иллюстрирует? Какую цивилизацию? Русь древнюю, общий мировой культурный срез?» – задавалась вопросом Проничева. По ее мнению, каждая музейная институция является «банком данных, ДНК отдельного города, нации, человечества».
Как пример мирного сосуществования и демонстрации достижений культур был приведен открытый в разгар пандемии, в 2020 г., Национальный музей египетской цивилизации. Заместитель его директора Файруз Фекри рассказала, что на площадке ее институции уживаются рассказы о древнем, христианском, исламском и даже еврейском периодах истории страны. По ее словам, музеи – это платформа не только для сохранения прошлого, но и «для прогресса, инноваций и обучения», в том числе посредством иммерсивных и интерактивных практик.
Прошлое может быть «платформой для формирования в том числе и будущего, общей цивилизации», отметила Лихачева: «Конфликты прошлого не должны формировать будущее». Лихачева упомянула примеры музеев, эксплуатирующих национальные травмы и конфликты, – они, напротив, должны формировать образ того, «как мы будем жить дальше». Руководитель отдела управления проектами Музея будущего ОАЭ Азза Алнуайми отметила, что «будущее принадлежит людям, которые его представили». «Музей будущего – это не просто место, это способ мысли. Это состояние, в котором человеческие умения собираются, чтобы найти решения для будущего человечества, это местно для креативных экспериментов», – объяснила она.
Директор российского Музея-заповедника истории Дальнего Востока им. В. К.Арсеньева (Владивосток) Виктор Шалай отметил, что в музейном деле важен здоровый идеализм, в том числе для стремления сгладить повторение ошибок прошлого, включая вооруженные конфликты, от которых страдают миллионы людей. Для этого необходима возможность индивидуального подхода.
«После Второй мировой войны человечество потеряло право на войны. Мы позволяем себе некоторые вещи в масштабе человечества. То, что я делаю, может быть важно лишь тогда, когда в моем мироощущении есть лично вы и лично я. Если вас там нет, там нет меня, мой рассказ ничего не значит и ваш тоже. Должно быть больше человеколюбия», – сказал Шалай. По его словам, хотя мир без войн пока не удалось построить, «но мечтать об этом надо».
«Мечтательность моя позволяет мне приходить на работу и сочинять тот рассказ, о котором я говорю», – сказал он.
Завершая дискуссию, Лихачева отметила, что ключевое качество музея как места формирования будущего – это нейтралитет.