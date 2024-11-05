В «России» поспорили, нужно ли собирать все музеи под одним зонтиком

«После Второй мировой войны человечество потеряло право на войны. Мы позволяем себе некоторые вещи в масштабе человечества. То, что я делаю, может быть важно лишь тогда, когда в моем мироощущении есть лично вы и лично я. Если вас там нет, там нет меня, мой рассказ ничего не значит и ваш тоже. Должно быть больше человеколюбия», – сказал Шалай. По его словам, хотя мир без войн пока не удалось построить, «но мечтать об этом надо».