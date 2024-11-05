Главы правительств РФ и Белоруссии подписали 19 документов о сотрудничестве

Мишустин напомнил, что ранее на территории Союзного государства для граждан обеих стран стали бесплатными входящие вызовы в роуминге. Так называемую «дорожную карту» о его поэтапной отмене между Россией и Белоруссией Совет министров утвердил еще в 2019 г. В мае 2024 г. года глава Минцифры России Максут Шадаев в ходе выступления в Госдуме заявлял, что этому сопротивлялись в основном белорусские операторы связи, для которых такая мера означала большие расходы. Весной 2023 г. «Ведомости» выяснили, что Россия намерена отменить международный сотовый роуминг с входящими в ЕАЭС Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 г. Предполагалось, что до конца 2024 г. операторы стран разработают «правила использования справедливых тарифов», а к I кварталу 2025 г. – снизят ставки интерконнекта (межоператорских отношений, определяющих размер взаиморасчетов за трафик) и введут соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС. Номинально в Белоруссии роуминг уже отменен. Речь идет об отмене международного роуминга, но национальный роуминг остается, т. е. входящие звонки бесплатны, а вот за исходящие и интернет нужно платить дополнительно в соответствии с тарифами каждого оператора, объяснял тогда гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.