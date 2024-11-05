Главы правительств РФ и Белоруссии подписали 19 документов о сотрудничестве

Главы правительств РФ и Белоруссии подписали 19 документов о сотрудничествеИз 300 задач интеграционных мероприятий Союзного государства выполнена уже шестая часть
Российский и белорусский премьер-министры договорились с 1 марта отменить роуминг между двумя странами. Кроме отмены роуминга, стороны договорились выровнять тарифы на перевозки минерально-строительных грузов по железной дороге, условились развивать пригородное ж/д-сообщение, приняли единые правила в области защиты прав потребителей и резолюцию «О “статусе” продукции белорусских и российских производителей как “товара Союзного государства”».
Председатель российского правительства Михаил Мишустин назвал отмену роуминга между странами важным решением. «Белорусы ездят в Россию, россияне – в Белоруссию. Конечно, всем хочется, чтобы телефонные разговоры, интернет-трафик были в соответствии с домашними тарифами, привычными для людей», – резюмировал он после заседания Совета министров Союзного государства, которое состоялось в Минске. Пока речь идет о выравнивании тарифов в пределах 300 минут звонков и 5 гигабайтах интернет-трафика в месяц, добавил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Мишустин напомнил, что ранее на территории Союзного государства для граждан обеих стран стали бесплатными входящие вызовы в роуминге. Так называемую «дорожную карту» о его поэтапной отмене между Россией и Белоруссией Совет министров утвердил еще в 2019 г. В мае 2024 г. года глава Минцифры России Максут Шадаев в ходе выступления в Госдуме заявлял, что этому сопротивлялись в основном белорусские операторы связи, для которых такая мера означала большие расходы. Весной 2023 г. «Ведомости» выяснили, что Россия намерена отменить международный сотовый роуминг с входящими в ЕАЭС Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 г. Предполагалось, что до конца 2024 г. операторы стран разработают «правила использования справедливых тарифов», а к I кварталу 2025 г. – снизят ставки интерконнекта (межоператорских отношений, определяющих размер взаиморасчетов за трафик) и введут соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС. Номинально в Белоруссии роуминг уже отменен. Речь идет об отмене международного роуминга, но национальный роуминг остается, т. е. входящие звонки бесплатны, а вот за исходящие и интернет нужно платить дополнительно в соответствии с тарифами каждого оператора, объяснял тогда гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
Резолюция «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства» – один из 19 документов, подписанных главами правительств.
Четверть века
«За годы союзного строительства нами создана, без преувеличения, уникальная интеграционная модель», – подытожил Головченко. Он отметил, что при полном сохранении суверенитета обе страны сформировали комфортные условия жизни и работы как граждан, так и бизнеса. Он напомнил, что договор о создании союзного государства был подписан в 1999 г. «Можно с уверенностью сказать, что 25 лет назад руководителями стран был сделан правильный выбор», – заявил белорусский премьер. Он подчеркнул, что союзное строительство помогает сейчас России и Белоруссии эффективно противостоять современным вызовам и угрозам, и в последние годы процесс этого строительства «стал более практико-ориентированным». Вместе с тем Головченко указал на достижения в социальной сфере: «Практически решены вопросы обеспечения прав граждан в сфере социально-трудовых отношений, образования, здравоохранения, миграции. То есть мы сделали очень много для того, чтобы граждане Белоруссии, приезжая в Россию, и граждане России, приезжая в Беларусь, чувствовали себя практически как дома».
В этом и в следующие два года важно сконцентрироваться на том, чтобы углублять интеграцию в промышленности и сельском хозяйстве, акцентировал в свою очередь Мишустин. К этому списку он добавил энергетику, логистику, налоговую и таможенную сферу, а также науку, образование и культуру. «Для достижения совместных целей утвержден 31 план мероприятий: они содержат свыше 300 задач, шестая их часть примерно уже выполнена. Считаю, что набран неплохой темп», – обратил внимание глава российского правительства. Говоря о результатах товарооборота, Мишустин привел свежие цифры: почти 3 трлн руб. за восемь месяцев, что на 6% больше, чем аналогичный показатель в 2023 г.
Российский премьер отметил участие белорусских коллег в укреплении технологического суверенитета Союзного государства: их вклад в машино- и станкостроение, микроэлектронику, мирный атом, космические программы, производство судов и авиастроение. В этой связи Головченко уточнил, что Москве и Минску еще предстоит доработать «очень важный» декрет о единой промышленной политике, которые обеспечит полный доступ готовой белорусской и российской продукции, а также комплектующих к госзакупкам и госпрограммам на территории обеих стран.
Кроме того, Мишустин упомянул создание Сетевого университета высоких технологий Союзного государства, о планах по учреждению которого стало известно еще в марте. По словам главы правительства, российско-белорусский вуз позволит «усилить обучение наиболее востребованных специалистов».
Мишустин в заявлении для прессы отметил, что заседание Совета министров состоялось в преддверии встречи лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко в рамках Высшего госсовета Союзного государства – она запланирована на декабрь, однако точная дата пока не назначена.