Бои в Курской области идут уже три месяца: что известно

После освобождения Курской области встанет задача по восстановлению разрушенных территорий. Власти региона совместно с правительством РФ разрабатывают профильную программу. Губернатор Алексей Смирнов обсудил ее подготовку с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным и заместителем министра финансов РФ Павлом Кадочниковым. На выдачу жилищных сертификатов переселенцам из приграничных районов из федерального бюджета направили 14,5 млрд руб. Сейчас сертификаты получили около 2500 семей, чьи дома располагались в зоне интенсивных обстрелов, в том числе за те, которые оказались разрушенными. На восстановление и компенсацию за утраченное жилье в приграничье понадобится более 100 млрд руб.