Бои в Курской области идут уже три месяца: что известно

Бои в Курской области идут уже три месяца: что известноВС России сохраняют инициативу и продолжают наступательные действия
В Курской области 93-й день идет борьба между Вооруженными силами (ВС) России и украинской армией. ВСУ пересекли российскую границу и вторглись в регион ровно три месяца назад – 6 августа. В минувшие сутки ВС РФ отразили четыре контратаки противника. Потери ВСУ составили более 250 военнослужащих.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Российские военные отразили четыре контратаки в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорвали атаку ВСУ в направлении населенного пункта Леонидово. В Минобороны уточнили, что ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и раненными, две американские боевые машины пехоты Bradley, боевую бронированную машину и автомобиль.
Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловый, Мирный, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.
В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточениям ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Журавка, Искрисковщина, Косица, Локня, Мирополье и Павловка.
По данным ведомства, за сутки ВСУ на данном направлении потеряли более 250 военнослужащих, восемь боевых машин пехоты, из них две БМП Bradley и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей.
Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов сообщил, что в результате атак ВСУ в регионе погибли около 100 мирных жителей, еще свыше 350 человек получили ранения. Свыше 120 000 жителей приграничных районов, среди которых около 65% составляют пенсионеры и предпенсионеры, были эвакуированы.
Помощь жителям Курской области
Волонтеры красноярского отделения Красного Креста доставили в Курск гуманитарный груз. Курянам от жителей Красноярского края они передали предметы первой необходимости, одежду, обувь, медикаменты, бытовую химию и продуктовые наборы.
После освобождения Курской области встанет задача по восстановлению разрушенных территорий. Власти региона совместно с правительством РФ разрабатывают профильную программу. Губернатор Алексей Смирнов обсудил ее подготовку с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным и заместителем министра финансов РФ Павлом Кадочниковым. На выдачу жилищных сертификатов переселенцам из приграничных районов из федерального бюджета направили 14,5 млрд руб. Сейчас сертификаты получили около 2500 семей, чьи дома располагались в зоне интенсивных обстрелов, в том числе за те, которые оказались разрушенными. На восстановление и компенсацию за утраченное жилье в приграничье понадобится более 100 млрд руб.
О чем говорят на Украине
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит вывод сил Киева из Курской области. Такой вывод Безуглая сделала на основании нескольких постов Сырского в Facebook