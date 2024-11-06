Депутат Рады Безуглая: Сырский планирует отступление из Курской области
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский готовит вывод сил Киева из Курской области.
Соответствующий вывод Безуглая сделала на основании нескольких постов Сырского в Facebook
«Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области», – написала она в своем Telegram-канале, подчеркнув, что за это время ВСУ оставили ряд территорий в Донецкой и Харьковской областях.
В заключение депутат предложила Сырскому самому остаться в Курской области. Безуглая уже давно критикует главнокомандующего ВСУ из-за неудач на фронте.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС. Жителей приграничных районов эвакуировали. Согласно данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на Курском направлении потерял около 30 000 военнослужащих и 184 танка. ВС России смогли восстановить контроль над значительной частью территории региона.
20 октября «Ведомости» сообщили о вручении главнокомандующим ВСУ более 60 наград военнослужащим бригад десантно-штурмовых войск за участие в боевых действиях в Курской области.