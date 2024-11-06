Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Депутат Рады Безуглая: Сырский планирует отступление из Курской области

Ведомости

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский готовит вывод сил Киева из Курской области.

Соответствующий вывод Безуглая сделала на основании нескольких постов Сырского в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В них военный утверждает, что результаты атаки ВСУ на Курскую область якобы отвлекли российские силы с других направлений.

«Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области», – написала она в своем Telegram-канале, подчеркнув, что за это время ВСУ оставили ряд территорий в Донецкой и Харьковской областях.

В заключение депутат предложила Сырскому самому остаться в Курской области. Безуглая уже давно критикует главнокомандующего ВСУ из-за неудач на фронте.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС. Жителей приграничных районов эвакуировали. Согласно данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на Курском направлении потерял около 30 000 военнослужащих и 184 танка. ВС России смогли восстановить контроль над значительной частью территории региона.

20 октября «Ведомости» сообщили о вручении главнокомандующим ВСУ более 60 наград военнослужащим бригад десантно-штурмовых войск за участие в боевых действиях в Курской области.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных