Главком ВСУ Сырский наградил вторгшихся в Курскую область военных
Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский вручил награды военнослужащим бригад десантно-штурмовых войск за участие в боевых действиях на курском направлении. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Вручил награды, в том числе более 60 государственных, военнослужащим бригад десантно-штурмовых войск ВСУ за участие в боевых действиях на Курском направлении», – говорится в публикации.
Сырский, как отмечается в другом его сообщении, посетил воинские части и подразделения, которые действуют в Сумской и Курской областях. ВС РФ пытаются перехватить инициативу, но ситуация, как утверждает Сырский, находится под контролем ВСУ. Главком ВСУ заявил также о принятии ряда решений, направленных на «предупреждение действий врага». Он признал, что у российской армии есть преимущество в живой силе и технике.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября представил «план победы» президенту США Джо Байдену. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовую помощь Киеву. Позднее он говорил, что документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.».
В Кремле назвали «план победы» Зеленского планом США воевать с Россией чужими руками. Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников в октябре писал, что ВСУ сможет удерживать территории Курской области как минимум несколько месяцев.
Вооруженные силы России ведут бои с ВСУ в Курской области с 6 августа, с тех пор, как сообщали в Минобороны РФ, российским силам удалось вернуть контроль примерно над половиной территорий, занятых украинской стороной после вторжения.