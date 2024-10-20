Главком ВСУ Сырский наградил вторгшихся в Курскую область военных

Сырский, как отмечается в другом его сообщении, посетил воинские части и подразделения, которые действуют в Сумской и Курской областях. ВС РФ пытаются перехватить инициативу, но ситуация, как утверждает Сырский, находится под контролем ВСУ. Главком ВСУ заявил также о принятии ряда решений, направленных на «предупреждение действий врага». Он признал, что у российской армии есть преимущество в живой силе и технике.