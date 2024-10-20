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Главком ВСУ Сырский наградил вторгшихся в Курскую область военных

Ведомости

Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский вручил награды военнослужащим бригад десантно-штурмовых войск за участие в боевых действиях на курском направлении. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Вручил награды, в том числе более 60 государственных, военнослужащим бригад десантно-штурмовых войск ВСУ за участие в боевых действиях на Курском направлении», – говорится в публикации.

Сырский, как отмечается в другом его сообщении, посетил воинские части и подразделения, которые действуют в Сумской и Курской областях. ВС РФ пытаются перехватить инициативу, но ситуация, как утверждает Сырский, находится под контролем ВСУ. Главком ВСУ заявил также о принятии ряда решений, направленных на «предупреждение действий врага». Он признал, что у российской армии есть преимущество в живой силе и технике.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября представил «план победы» президенту США Джо Байдену. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовую помощь Киеву. Позднее он говорил, что документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.».

В Кремле назвали «план победы» Зеленского планом США воевать с Россией чужими руками. Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников в октябре писал, что ВСУ сможет удерживать территории Курской области как минимум несколько месяцев.

Вооруженные силы России ведут бои с ВСУ в Курской области с 6 августа, с тех пор, как сообщали в Минобороны РФ, российским силам удалось вернуть контроль примерно над половиной территорий, занятых украинской стороной после вторжения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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