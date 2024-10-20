Что известно о ситуации в Курской области на 20 октября

Депутат Курской областной Думы Алексей Золотарев после вторжения ВСУ в Курскую область публикует в своем Telegram-канале данные по обстановке в Глушковском районе, где также присутствуют силы противника. Сам депутат находится в районе и участвовал в эвакуации мирных жителей. 19 октября Золотарев записал видео из поселка Глушково и рассказал, что сейчас российские военные передают гуманитарную помощь оставшимся в районе жителям и кормят домашних животных. Эвакуация, по его словам, уже не проводится в таких масштабах, как в начале вторжения – многие люди выехали самостоятельно, также помощь с эвакуацией гражданам оказывали военные, уточнил депутат.