Что известно о ситуации в Курской области на 20 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 20 октябряНочью над регионом сбили 43 беспилотника
Боевые действия между российскими войсками и вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжаются в Курской области два с половиной месяца. В регионе после вторжения противника продолжают действовать режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Российские военные развозят гуманитарную помощь жителям Глушковского района, которые не смогли или не захотели выехать. Ситуация в Глушково остается сложной, сообщил депутат, который находится в опасном районе.
О ситуации на Курском направлении – в материале «Ведомостей»
Сводка Минобороны
В ходе наступления подразделений группировки войск «Север» российские военные, как следует из ежедневной сводки, нанесли поражение силам нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.
Авиация и артиллерия за последние сутки также поразили скопления живой силы и техники противника в районах 15 населенных пунктов, говорится в сообщении Минобороны. ВС РФ также применили оперативно-тактическую авиацию и ударили ракетами по украинским резервам в граничащей с Курской Сумской областью Украины.
За сутки ВСУ потеряли более 310 человек, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, семь ББМ и другая техника. Всего за время боевых действий на курском направлении, по данным российского ведомства, противник потерял более 25 050 военнослужащих.
Отдельно Минобороны показало кадры работы болотохода «Сокол» в курском приграничье. Эту технику применяют военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север». С помощью «Сокола» перевозят различные грузы: продукты питания, боеприпасы и медикаменты в места, где активно работают вражеские FPV-дроны, рассказали в Минобороны. Транспорт, способный по бездорожью преодолевать расстояния на высокой скорости, оснащен приборами радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ уничтожил в приграничном районе скопление живой силы и бронированной техники подразделений ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.
Массированная атака БПЛА
В результате падения обломков в Курске повреждены окна хозяйственной постройки, в Железногорске загорелись два нежилых здания, пожар уже потушили, уточнил Смирнов. По его данным, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.
В течение дня в приграничном регионе несколько раз объявлялась ракетная опасность, следует из сообщений властей. По данным Смирнова, днем в Курской области были уничтожены две украинские ракеты.
Обстановка в Глушково
Депутат Курской областной Думы Алексей Золотарев после вторжения ВСУ в Курскую область публикует в своем Telegram-канале данные по обстановке в Глушковском районе, где также присутствуют силы противника. Сам депутат находится в районе и участвовал в эвакуации мирных жителей. 19 октября Золотарев записал видео из поселка Глушково и рассказал, что сейчас российские военные передают гуманитарную помощь оставшимся в районе жителям и кормят домашних животных. Эвакуация, по его словам, уже не проводится в таких масштабах, как в начале вторжения – многие люди выехали самостоятельно, также помощь с эвакуацией гражданам оказывали военные, уточнил депутат.
«Ситуация остается в районе такая же сложная и опасная, возвращаться в район пока не стоит. Добавляется, к сожалению, больше разбитых домов и разбитой инфраструктуры», – сказал Золотарев.
В тот же день глава района Павел Золотарев рассказывал о трудностях с газоснабжением. Чиновник пояснил, что дать газ на в населенные пункты сейчас невозможно, поскольку весь район «запитан от Суджи».
«Тяжелое положение в приграничье не позволяет специалистам провести пуско-наладочные работы и запитать газом населенные пункты Глушковского, Кореневского, Суджанского районов», – писал он в своем Telegram-канале.
О том, что газораспределительная станция «Веселое» получила повреждения в результате обстрелов со стороны Украины, Золотарев сообщил 18 октября.
Главком ВСУ наградил вторгшихся в Курскую область военных
Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский вручил награды военнослужащим бригад десантно-штурмовых войск за участие в боевых действиях на курском направлении. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Сырский посетил воинские части и подразделения, которые действуют в Сумской и Курской областях. Ситуация, как утверждает Сырский, находится под контролем ВСУ. Он заявил также, что принял ряд решений, направленных на «предупреждение действий» ВС России и нанесение им «максимальных потерь».
Благодаря перенесению боевых действий на территорию РФ, добавил Сырский, были якобы предотвращены наступательные действия с севера и «существенно пополнен обменный фонд».