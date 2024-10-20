Над регионами России за ночь уничтожено 110 беспилотников

Над регионами России за ночь уничтожено 110 беспилотниковВ Раменском сбит дрон, летевший на Москву
В ночь на 20 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 110 беспилотников ВСУ в небе над семью регионами, сообщило Минобороны РФ.
Над Московской областью был сбит один беспилотник. О его уничтожении в Раменском городском округе сообщил в 2:45 мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что дрон летел на столицу. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет.
Еще 43 БПЛА были сбиты над Курской областью, 27 – над Липецкой областью, а еще 18 – над Орловской областью. Над Нижегородской областью сбили восемь дронов, над Белгородской – семь, а над Брянской – шесть. Нижегородский губернатор Глеб Никитин уточнил, что ночью была отражена атака на дзержинскую промзону. В результате легкие осколочные ранения получили четверо сотрудников пожарной части, расположенной на ее территории.
Регионы РФ, в особенности приграничные, регулярно подвергаются атакам вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала специальной военной операции в феврале 2022 г.
В ночь на 10 сентября над территорией России было уничтожено 144 беспилотника. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13, над Белгородской – восемь, над Калужской – семь. БПЛА также были перехвачены в Воронежской, Липецкой и Орловской областях, сообщили в Минобороны.