Над регионами России за ночь уничтожено 110 беспилотников

Еще 43 БПЛА были сбиты над Курской областью, 27 – над Липецкой областью, а еще 18 – над Орловской областью. Над Нижегородской областью сбили восемь дронов, над Белгородской – семь, а над Брянской – шесть. Нижегородский губернатор Глеб Никитин уточнил, что ночью была отражена атака на дзержинскую промзону. В результате легкие осколочные ранения получили четверо сотрудников пожарной части, расположенной на ее территории.