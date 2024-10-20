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Над регионами России за ночь уничтожено 110 беспилотников

В Раменском сбит дрон, летевший на Москву
Ведомости

В ночь на 20 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 110 беспилотников ВСУ в небе над семью регионами, сообщило Минобороны РФ.

Над Московской областью был сбит один беспилотник. О его уничтожении в Раменском городском округе сообщил в 2:45 мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что дрон летел на столицу. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Еще 43 БПЛА были сбиты над Курской областью, 27 – над Липецкой областью, а еще 18 – над Орловской областью. Над Нижегородской областью сбили восемь дронов, над Белгородской – семь, а над Брянской – шесть. Нижегородский губернатор Глеб Никитин уточнил, что ночью была отражена атака на дзержинскую промзону. В результате легкие осколочные ранения получили четверо сотрудников пожарной части, расположенной на ее территории.

Регионы РФ, в особенности приграничные, регулярно подвергаются атакам вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала специальной военной операции в феврале 2022 г. 

В ночь на 10 сентября над территорией России было уничтожено 144 беспилотника. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13, над Белгородской – восемь, над Калужской – семь. БПЛА также были перехвачены в Воронежской, Липецкой и Орловской областях, сообщили в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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