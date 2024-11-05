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Минобороны: ВСУ после неудачи с Курской АЭС пытались захватить ЗАЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались захватить Запорожскую атомную электростанцию после того, как не смогли занять Курскую АЭС. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 г. оперативных мероприятий планы операции «Короткое замыкание». В данной операции должны были участвовать украинские силы специальных операций», – пояснил генерал-лейтенант.

Он отметил, что благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции ВСУ не был реализован.

Кириллов также напомнил, что подобные действия уже предпринимались украинскими подразделениями в 2022 г., когда они пытались форсировать Каховское водохранилище, чтобы создать плацдарм для захвата ЗАЭС.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.

6 августа 2024 г. ВСУ вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. 16 августа ТАСС писало, что украинские военные хотят ударить по Запорожской и Курской АЭС, чтобы впоследствии обвинить Россию в провокациях. Агентство отмечает, что информация была получена в ходе допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ. 30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ не было цели захватывать Курскую АЭС, но они якобы могли бы это сделать, если бы понадобилось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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