Минобороны: ВСУ после неудачи с Курской АЭС пытались захватить ЗАЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались захватить Запорожскую атомную электростанцию после того, как не смогли занять Курскую АЭС. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 г. оперативных мероприятий планы операции «Короткое замыкание». В данной операции должны были участвовать украинские силы специальных операций», – пояснил генерал-лейтенант.
Он отметил, что благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции ВСУ не был реализован.
Кириллов также напомнил, что подобные действия уже предпринимались украинскими подразделениями в 2022 г., когда они пытались форсировать Каховское водохранилище, чтобы создать плацдарм для захвата ЗАЭС.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.
6 августа 2024 г. ВСУ вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. 16 августа ТАСС писало, что украинские военные хотят ударить по Запорожской и Курской АЭС, чтобы впоследствии обвинить Россию в провокациях. Агентство отмечает, что информация была получена в ходе допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ. 30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ не было цели захватывать Курскую АЭС, но они якобы могли бы это сделать, если бы понадобилось.