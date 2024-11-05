Минобороны: ВСУ после неудачи с Курской АЭС пытались захватить ЗАЭС

6 августа 2024 г. ВСУ вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. 16 августа ТАСС писало, что украинские военные хотят ударить по Запорожской и Курской АЭС, чтобы впоследствии обвинить Россию в провокациях. Агентство отмечает, что информация была получена в ходе допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ. 30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ не было цели захватывать Курскую АЭС, но они якобы могли бы это сделать, если бы понадобилось.