Глава Калмыкии поделится полномочиями с депутатами при формировании кабмина

Глава Калмыкии поделится полномочиями с депутатами при формировании кабминаРегиональный парламент получит право согласования кандидатов в председатели и зампреды правительства
Глава Калмыкии Бату Хасиков инициировал поправки в Степное уложение (конституцию) республики, расширяющие полномочия народного хурала (парламента) при формировании регионального правительства. Копия законопроекта есть в распоряжении «Ведомостей».
Действующая редакция конституции не предполагает согласование кандидата в председатели правительства Калмыкии региональным парламентом. Теперь Хасиков предлагает наделить депутатов правом согласования и премьера, и заместителей председателя правительства республики. В действующем составе республиканского кабмина их четверо.
Хасиков внес свой законопроект на рассмотрение регионального парламента. Ожидается, что он будет рассмотрен на ближайшей сессии хурала, сообщил «Ведомостям» собеседник в правительстве республики.
Таким образом, следующее правительство Калмыкии (предыдущий состав кабмина сложил полномочия в конце сентября в связи с переизбранием Хасикова на второй срок) будет сформировано в соответствии с принятыми поправками в Степное уложение. Региональный кабинет министров с 2022 г. возглавляет (с 24 сентября 2024 г. – с приставкой и. о.) Гиляна Босхомджиева. Собеседники «Ведомостей» в хурале и правительстве Калмыкии говорят, что она будет переназначена на свой пост до конца ноября. Босхомджиева является выпускницей VI потока «Школы губернаторов».
«Сейчас республика вошла в большие проекты. И менять ключевые фигуры на переправе Хасиков, наученный опытом предыдущих пяти лет, вряд ли будет», – замечает собеседник в правительстве республики. По его словам, глава так и не ушел в отпуск после переизбрания: 16 октября Хасиков ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за почвенной засухи, 23 октября провел выездное совещание в Октябрьском районе по вопросам подготовки к зимовке, а также развития сельского хозяйства, кормозаготовки и мелиорации.
Выборы депутатов народного хурала Калмыкии прошли в 2023 г. Впервые жители республики избирали парламент по смешанной системе (17 депутатов по одномандатным округам и 10 – по партийным спискам), инициированной Хасиковым. Одномандатные округа были нарезаны по так называемому лепестковому принципу, когда городские муниципалитеты соединяют с сельскими, а районы или их части – друг с другом. В результате в хурале теперь представлен каждый район Калмыкии. На выборах «Единая Россия» (ЕР) получила 23 из 27 мандатов – это максимальное представительство в истории Калмыкии. КПРФ достались два мандата, по одному получили представители «Новых людей» и «Справедливой России» (СР).
«Теперь Хасиков хочет, чтобы хурал больше держал в тонусе правительство», – сказал собеседник, близкий к исполнительной власти республики.
Политолог Александр Кынев назвал позитивным шаг главы Калмыкии. По словам эксперта, в последние 20 лет полномочия представительных органов в регионах, напротив, неуклонно сужаются. По данным на начало 2024 г., представленным в книге Кынева «Кто и как управляет регионами России», в 25 субъектах федерации парламенты не согласуют назначения членов правительств. Еще в 18 регионах депутаты участвуют только в одном согласовании – либо председателя правительства, либо первого заместителя губернатора.
«Калмыкия – регион, где единороссы имеют устойчивое большинство. За счет партийной дисциплины вопросы могут решаться и так, но с точки зрения образа губернатора в элите это будет позитивным моментом», – сказал эксперт «Ведомостям».
На фоне избрания на второй срок у Хасикова стабилизировались отношения с местными элитами, которые когда-то имели напряженный характер, говорит политолог Ростислав Туровский. «Привлечение парламента к принятию кадровых решений в региональном правительстве является крупным шагом в том же направлении. Кадровая политика Хасикова сейчас больше направлена на подбор перспективных местных кадров. Вероятно, парламент готов будет такую политику поддержать», – сказал он «Ведомостям».