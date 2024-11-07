Глава Калмыкии поделится полномочиями с депутатами при формировании кабмина

Выборы депутатов народного хурала Калмыкии прошли в 2023 г. Впервые жители республики избирали парламент по смешанной системе (17 депутатов по одномандатным округам и 10 – по партийным спискам), инициированной Хасиковым. Одномандатные округа были нарезаны по так называемому лепестковому принципу, когда городские муниципалитеты соединяют с сельскими, а районы или их части – друг с другом. В результате в хурале теперь представлен каждый район Калмыкии. На выборах «Единая Россия» (ЕР) получила 23 из 27 мандатов – это максимальное представительство в истории Калмыкии. КПРФ достались два мандата, по одному получили представители «Новых людей» и «Справедливой России» (СР).