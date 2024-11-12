К проекту закона о местном самоуправлении поступило 940 поправок

К проекту закона о местном самоуправлении поступило 940 поправокИнициативу планируют принять до конца этого года
Ко второму чтению проекта закона об организации местного самоуправления (МСУ) поступило 940 поправок. С декабря, как рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, начнутся заседания комитета по подготовке инициативы ко второму чтению. В последние несколько недель проводятся заседания рабочей группы по подготовке законопроекта, 11 ноября оно впервые прошло с участием регионов: Пермского края, Московской, Свердловской областей, Якутии, Крыма и Татарстана.
Основные поправки поступают в статьи, связанные с полномочиями и с переходом на одноуровневую систему МСУ, рассказал Крашенинников. По его словам, 20 регионов уже перешли на такую систему МСУ и еще более 25 регионов готовятся к принятию региональных законов. При этом есть субъекты РФ, которые не очень хотят переходить на новую систему.
«У нас продолжается дискуссия с Татарстаном, – заявил Крашенинников. – Нам нужно идти друг другу навстречу». Длительный переходный период для закона – до 1 февраля 2035 г. – будет в том числе с учетом позиции республики.
Сейчас полномочия МСУ разбросаны более чем по 100 законам и нормативным правовым актам, причем некоторые друг другу противоречат, теперь их хотят объединить в одном документе, сказал депутат. В поправках учли тему «расщепления полномочий», поскольку сейчас контрольно-надзорные органы считают, что между органами МСУ и региональными властями можно передавать полномочия только полностью, а регионы и депутаты Госдумы считают, что полномочия могут передаваться частично.
«В первом чтении законопроект был принят достаточно давно. И работа над ним продолжалась все это время. Был продлен срок представления поправок. Для нас важно не сломать существующую систему МСУ, а улучшить ее», – сказал заместитель начальника управления президента по внутренней политике (УВП) Денис Степанюк, отвечающий за взаимодействие с парламентом. Он подтвердил, что у некоторых регионов есть сомнения и именно поэтому так долго идет работа над проектом. Переходный период до 2035 г. позволит понять, «как работает система, и регионы, которые сомневаются, посмотрят, как у их соседей осуществляется переход на одноуровневую систему».
Позже Крашенинников сказал журналистам, что, когда законопроект принимали в первом чтении, Татарстан не возражал. Кроме поволжской республики с позицией не определились еще два-три региона. Переходный период также нужен для того, чтобы субъекты приняли свои законы, внесли изменения в уставы муниципальных образований, сказал депутат. Кроме того, Госдума должна будет принять изменения в бюджетное законодательство и в огромное количество актов, где идет речь о полномочиях МСУ.
На вступление закона в силу также будет отведено больше года, добавил Степанюк. По словам чиновника, основная задача – найти баланс между регионами и МСУ и «не навредить», поэтому есть готовность выслушать все предложения. «Даже с принятием закона работа не будет завершена. Долгий переходный период также предусматривается, чтобы в случае необходимости внести в закон поправки», – говорит Степанюк.
Замначальника УВП Евгений Грачев, ответственный в том числе за МСУ, сказал, что сейчас 51 регион находится в той или иной стадии перехода на одноуровневую систему МСУ. За последние годы на 17% сократилось количество муниципалитетов – с 21 000 до 17 000, выросло в 3 раза число муниципальных округов – со 193 до 536. По словам Грачева, там, где перешли на одноуровневую систему, фиксируется рост доходов преобразованных муниципалитетов на 27%, расходы снизились на 32%.
Зарплата глав и служащих органов МСУ выросла на 36%, поскольку в связи с сокращением сельских и городских поселений появилась возможность увеличить зарплаты на уровне муниципальных и городских округов, пояснил Грачев. «Есть особые мнения некоторых субъектов. Но наша задача – найти точки соприкосновения, тем более что в редакции ко второму чтению отражены многие вопросы, которые волнуют коллег, еще не вступивших на этот путь», – заметил чиновник.
Проект нового закона об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. Крашенинниковым вместе с его коллегой из Совета Федерации Андреем Клишасом. Эта инициатива должна была завершить реформу, заложенную конституционными изменениями 2020 г. Тогда в Основном законе закрепили понятие «единая система публичной власти». В первом чтении законопроект об МСУ приняли 25 января 2022 г. Срок представления поправок ко второму чтению несколько раз переносился. Принятие реформы МСУ было отложено из-за президентских выборов, говорили «Ведомостям» в 2023 г. источники.