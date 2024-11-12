К проекту закона о местном самоуправлении поступило 940 поправок

«В первом чтении законопроект был принят достаточно давно. И работа над ним продолжалась все это время. Был продлен срок представления поправок. Для нас важно не сломать существующую систему МСУ, а улучшить ее», – сказал заместитель начальника управления президента по внутренней политике (УВП) Денис Степанюк, отвечающий за взаимодействие с парламентом. Он подтвердил, что у некоторых регионов есть сомнения и именно поэтому так долго идет работа над проектом. Переходный период до 2035 г. позволит понять, «как работает система, и регионы, которые сомневаются, посмотрят, как у их соседей осуществляется переход на одноуровневую систему».