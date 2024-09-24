Госдума примет законопроект о муниципальной реформе до конца осенней сессии

«Законопроект очень большой. <...> Уже поступило 744 поправки», – сказал на заседании комитета его председатель и соавтор законопроекта Павел Крашенинников («Единая Россия»). Там же, на комитете, он сообщил, что депутаты будут «готовиться к тому, чтобы в конце ноября – начале декабря этого года принимать его во втором и третьем чтении». По словам депутата, ожидаются большие переходные положения к инициативе: «У меня во всех регионах спрашивают <...> мы добиваемся и будем стоять на том, что будет принцип исчерпания полномочий каждого избранного органа». Это значит, что каждый орган МСУ доработает свой срок, до того как его ликвидируют (если потребуется по закону).