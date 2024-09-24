Госдума примет законопроект о муниципальной реформе до конца осенней сессии

Госдума примет законопроект о муниципальной реформе до конца осенней сессииК инициативе о ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления поступило 744 поправки
В Госдуме возобновили работу над новой версией проекта закона о местном самоуправлении (МСУ), который был одобрен депутатами в первом чтении 25 января 2022 г. и завис на фоне подготовки к президентским выборам. Поправки ко второму чтению этой инициативы, которая предполагает сохранение лишь одноуровневой системы МСУ, комитет нижней палаты по госстроительству будет принимать до 22 октября. Такое решение комитета 23 сентября поддержал совет Госдумы.
«Законопроект очень большой. <...> Уже поступило 744 поправки», – сказал на заседании комитета его председатель и соавтор законопроекта Павел Крашенинников («Единая Россия»). Там же, на комитете, он сообщил, что депутаты будут «готовиться к тому, чтобы в конце ноября – начале декабря этого года принимать его во втором и третьем чтении». По словам депутата, ожидаются большие переходные положения к инициативе: «У меня во всех регионах спрашивают <...> мы добиваемся и будем стоять на том, что будет принцип исчерпания полномочий каждого избранного органа». Это значит, что каждый орган МСУ доработает свой срок, до того как его ликвидируют (если потребуется по закону).
Одной из главных новаций реформы МСУ, помимо перераспределения полномочий между разными уровнями власти, является обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой. Согласно концепции законопроекта, до 2028 г. все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы. Губернаторы по законопроекту могут не только участвовать в назначении, но и отрешать от должности глав муниципалитетов, в том числе за несистематическое достижение KPI.
По словам Крашенинникова, законопроект планируется обсуждать в том числе с регионами. «Посмотрим, какое количество поправок поступит, и тогда решим, будем проводить несколько комитетов для их рассмотрения или нет. Но скорее всего, рассматривать будем на нескольких заседаниях комитета», – сказал «Ведомостям» Крашенинников. По его словам, переход к одноуровневой системе МСУ – одна из самых важных норм: «Изменений в этой части законопроекта не планируется. Часть поправок из нашего законопроекта вносились в действующий закон об МСУ, поэтому будем анализировать, как они работают».
Крашенинников говорит, что сильно изменят переходный период, будет «лестничное» вступление закона в силу: «Два-три года понадобится на его вступление в силу, плюс нужно будет учесть исчерпание полномочий. Я за то, чтобы все делать аккуратно и гибко».
В 2020 г. поправки в Конституцию закрепили понятие «единой системы публичной власти», которая является совокупностью органов госвласти и органов МСУ. В декабре 2021 г. был принят закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах России. После этого 16 декабря 2021 г. Крашенинников вместе с коллегой из Совета Федерации Андреем Клишасом внесли проект нового закона об МСУ. Он должен был завершить реформу, заложенную конституционными изменениями 2020 г.
«Законопроект к первому чтению предполагал, что большая часть вопросов МСУ передается на региональный уровень с возможным обратным делегированием отдельных государственных полномочий от региональных властей органам МСУ», – рассказывает гендиректор Союза российских городов Андрей Максимов. Переход же к одноуровневой системе МСУ вызывает серьезные организационные изменения, говорит Максимов: «Десятки тысяч образований уровня поселения прекращают свое существование, а их вопросы передаются муниципальным или городским округам. И здесь дискуссию вызывает вопрос полномочий местного значения, кадров. Все это требует обсуждения». И поскольку это вызывало бурную дискуссию, то рассмотрение законопроекта было приостановлено, отмечает он.
Новый законопроект об МСУ вызывал дискуссии по нескольким причинам – например, есть некое ощущение несвоевременности внутренних реформ, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Кроме того, есть вопрос в том, кто будет агентом государства на поселенческом уровне в случае секвестра МСУ, а также в чем вообще целеполагание муниципальной политики». Также, допускает он, есть конфликт между оптимизацией расходов и робкими надеждами на преодоление ощущения этой тупиковости, если бы поселениями занялись вплотную.