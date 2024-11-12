Евгений Первышов добровольно сложил полномочия депутата Госдумы

«Это [Первышов] человек с активной гражданской позицией, который любит свою страну. И как только началась специальная военная операция, он добровольцем пошел участвовать в ней. И, надо сказать, сделал все от него зависящее для того, чтобы как можно быстрее пришла к нам победа», – сказал Володин.