Евгений Первышов добровольно сложил полномочия депутата Госдумы

Евгений Первышов добровольно сложил полномочия депутата Госдумы4 ноября он был назначен на пост врио губернатора Тамбовской области
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от «Единой России» Евгения Первышова после его назначения на пост главы Тамбовской области. Решение было озвучено в ходе пленарного заседания, передает корреспондент «Ведомостей».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нижняя палата парламента всегда окажет новому главе Тамбовской области необходимую поддержку для развития региона.
«Это [Первышов] человек с активной гражданской позицией, который любит свою страну. И как только началась специальная военная операция, он добровольцем пошел участвовать в ней. И, надо сказать, сделал все от него зависящее для того, чтобы как можно быстрее пришла к нам победа», – сказал Володин.
Спикер ГД добавил, что Тамбовская область является важным регионом, в котором много проблем.
«Надеемся, что с вашим опытом их станет меньше, но мы со своей стороны вас будем поддерживать», – подчеркнул он, обращаясь к Первышову.
В своей речи покидающий пост депутат напомнил, что 4 ноября получил от президента России Владимира Путина предложение возглавить Тамбовскую область. По закону должности депутата Госдумы и главы региона совмещать нельзя, поэтому он обратился с заявлением о досрочном прекращении полномочий парламентария.
Назначение на пост главы Тамбовской области Первышов назвал «огромным доверием и огромной ответственностью – и перед главой государства, и перед жителями».
«Но сегодня, как Вячеслав Викторович [Володин] сказал, я выхожу из стен парламента. Это ответственность и перед всем депутатским корпусом, потому что, будучи депутатом, сегодня перехожу на должность исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области. И все будут оценивать меня, в том числе по работе непосредственно в стенах парламента», – сказал Первышов.
Уходящий парламентарий подчеркнул, что не прощается и намерен приглашать парламентские делегации с визитом в Тамбовскую область.
«Люди там действительно хорошие. Я за несколько дней пообщался с людьми, познакомился. Есть огромный потенциал и, самое главное, есть человечность. Спасибо большое за совместную работу», – сказал он.
Первышов был назначен врио главы Тамбовской области 4 ноября по указу президента РФ. На встрече с Путиным он сообщил о намерении представить план действий по развитию этого региона.
Евгений Первышов – уроженец Краснодара. С 2012 г. работал заместителем начальника, а затем начальником городского управления муниципального контроля администрации этого города, после чего стал главой администрации Прикубанского городского округа. 9 ноября 2016 г. был назначен первым заместителем главы Краснодара, а 14 ноября – исполняющим обязанности мэра. В декабре 2016 г. Первышова избрали главой Краснодара, а в сентябре 2021 г. он покинул свой пост в связи с избранием депутатом Госдумы.
С осени 2022 г. по осень 2023 г. Первышов проходил службу по контракту в зоне спецоперации. С мая 2024 г. обучается на кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.