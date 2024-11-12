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Евгений Первышов добровольно сложил полномочия депутата Госдумы

4 ноября он был назначен на пост врио губернатора Тамбовской области
Инна Шульгина
Юлия Малева
Александр Рюмин / ТАСС

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от «Единой России» Евгения Первышова после его назначения на пост главы Тамбовской области. Решение было озвучено в ходе пленарного заседания, передает корреспондент «Ведомостей».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нижняя палата парламента всегда окажет новому главе Тамбовской области необходимую поддержку для развития региона.

«Это [Первышов] человек с активной гражданской позицией, который любит свою страну. И как только началась специальная военная операция, он добровольцем пошел участвовать в ней. И, надо сказать, сделал все от него зависящее для того, чтобы как можно быстрее пришла к нам победа», – сказал Володин.

Спикер ГД добавил, что Тамбовская область является важным регионом, в котором много проблем.

«Надеемся, что с вашим опытом их станет меньше, но мы со своей стороны вас будем поддерживать», – подчеркнул он, обращаясь к Первышову.

В своей речи покидающий пост депутат напомнил, что 4 ноября получил от президента России Владимира Путина предложение возглавить Тамбовскую область. По закону должности депутата Госдумы и главы региона совмещать нельзя, поэтому он обратился с заявлением о досрочном прекращении полномочий парламентария.

Назначение на пост главы Тамбовской области Первышов назвал «огромным доверием и огромной ответственностью – и перед главой государства, и перед жителями».

«Но сегодня, как Вячеслав Викторович [Володин] сказал, я выхожу из стен парламента. Это ответственность и перед всем депутатским корпусом, потому что, будучи депутатом, сегодня перехожу на должность исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области. И все будут оценивать меня, в том числе по работе непосредственно в стенах парламента», – сказал Первышов.

Уходящий парламентарий подчеркнул, что не прощается и намерен приглашать парламентские делегации с визитом в Тамбовскую область.

«Люди там действительно хорошие. Я за несколько дней пообщался с людьми, познакомился. Есть огромный потенциал и, самое главное, есть человечность. Спасибо большое за совместную работу», – сказал он.

Первышов был назначен врио главы Тамбовской области 4 ноября по указу президента РФ. На встрече с Путиным он сообщил о намерении представить план действий по развитию этого региона.

Евгений Первышов – уроженец Краснодара. С 2012 г. работал заместителем начальника, а затем начальником городского управления муниципального контроля администрации этого города, после чего стал главой администрации Прикубанского городского округа. 9 ноября 2016 г. был назначен первым заместителем главы Краснодара, а 14 ноября – исполняющим обязанности мэра. В декабре 2016 г. Первышова избрали главой Краснодара, а в сентябре 2021 г. он покинул свой пост в связи с избранием депутатом Госдумы.

С осени 2022 г. по осень 2023 г. Первышов проходил службу по контракту в зоне спецоперации. С мая 2024 г. обучается на кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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