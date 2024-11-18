Ирак заинтересовался компетенциями вузов России в подготовке управленцев

Очевидно, в Багдаде остро ощутили потребность в диверсификации экономических и гуманитарных связей в противовес западным и иным партнерам, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. При этом для иракских властей стал очевиден и пробел между нынешним положением дел и тем уровнем взаимодействия в подготовке кадров, который существовал в советское время и считался высокоэффективным, продолжает эксперт.