Ирак заинтересовался компетенциями вузов России в подготовке управленцев

Ирак заинтересовался компетенциями вузов России в подготовке управленцевБагдаду нужны курсы для своих высших чиновников по антикризу и цифровизации
В середине ноября в Москве побывала делегация высокопоставленных представителей правительства Ирака. При содействии Россотрудничества и дипломатических ведомств двух стран она посетила ключевые вузы России и условилась с ними начать подготовку краткосрочных практикоориентированных программ повышения квалификации иракских чиновников. В туре по университетам делегацию сопровождал корреспондент «Ведомостей».
Иракцы в своих выступлениях отмечали, что их интересуют тренинги сроком до двух недель. Области – те, где, по их мнению, Россия накопила заметные компетенции в администрировании. Это антикризисное, экономическое, промышленное, энергетическое управление, система оценок эффективности действий госаппарата, анализ информации для принятия решений, внедрение цифровизации, включая ИИ, и др.
Такие пожелания на встречах с руководством РАНХиГС, РУДН, ВШЭ, РЭУ, МЭИ, РГУНГ и Московского политеха высказывал глава иракской делегации – директор административно-финансового департамента администрации правительства Ирака Салах Хасан Абдалла. Он подчеркивал, что рабочая группа страны по развитию компетенций сформирована по указанию премьера Мухаммеда Шиа ас-Судани.
«Мы заинтересованы в курсах развития лидерских качеств, которые позволят нашим руководителям критически мыслить и рационально решать проблемы с учетом использования технологий. Мы хотели бы, чтобы программы были сформированы под наши нужды. Нашим руководителям необходимы навыки, которые помогали бы оперативно справляться с кризисами», – сказал глава иракской делегации.
При этом Абделькарим Казем Аджиль, глава Института подготовки управленческих кадров при генеральном секретариате совета министров Ирака (багдадского аналога РАНХиГС), особо заинтересовался применением ИИ в менеджменте и опытом в межгосударственном взаимодействии БРИКС. Ахмед Рушди Абдалла, советник премьера страны, заметил, что именно в «антикризисном управлении» у России «есть чему поучиться». Дания Захир Аббас, начальница отдела подготовки кадров администрации премьера Ирака, отметила, что ее правительство стремится перенять лучшие практики подготовки управленцев за рубежом.
Как отметил источник «Ведомостей», близкий к делегации, иракцы рассчитывают оформить правовые рамки для заключения соответствующих соглашений. В планах – составить черновики программ и отправить первые ознакомительные группы из числа студентов – чиновников «иракского РАНХиГС» в Россию для тестовых краткосрочных управленческих курсов.
Российские вузы выразили готовность разработать программы для переобучения иракских управленцев. «Нам бы хотелось, чтобы люди, которые принимают решения в Ираке, понимали нашу логику», – пояснил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он отметил, что Москва будет приветствовать, если «те компетенции, которые мы можем передать, будут полезны Багдаду в экономике, в политике, науке, управленческих компетенциях», так как задача России – помогать развитию стран-партнеров, а не способствовать утечке мозгов оттуда.
Очевидно, в Багдаде остро ощутили потребность в диверсификации экономических и гуманитарных связей в противовес западным и иным партнерам, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. При этом для иракских властей стал очевиден и пробел между нынешним положением дел и тем уровнем взаимодействия в подготовке кадров, который существовал в советское время и считался высокоэффективным, продолжает эксперт.
Для Ирака, прошедшего период разрушительных катаклизмов в последние три декады, опыт России в области госуправления особенно актуален, так как обе страны согласно своему законодательству являются многонациональными федерациями, полагает востоковед. Багдад, очевидно, заинтересовал и российский опыт цифровизации управления, реального антикризисного администрирования в условиях пандемии, ее экономических и социальных последствий, а затем – боевых действий на Украине и санкционного давления, предположил эксперт.
«Очевидно, иракская сторона заинтересована в создании когорты своих специалистов-управленцев, обученных в России или по российским стандартам. Тех, кто мог бы в дальнейшем выполнять роль посредников в отношениях с профильными ведомствами и специалистами», – заключил Лукьянов.