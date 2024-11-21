Лидер оппозиции Абхазии назвал условия для начала урегулирования с Грузией

Лидер оппозиции Абхазии назвал условия для начала урегулирования с ГрузиейМинимум – это отмена закона об «оккупированных территориях», максимум – признание
Первым шагом для урегулирования отношений между Грузией и частично признанной Абхазией была бы отмена грузинского «закона об оккупированных территориях», принятого в 2008 г. после признания Москвой независимости Сухума по итогам провальной для Тбилиси войны в Южной Осетии. Окончательным шагом к примирению стало бы признание грузинской стороной «исторической и фактической реальности» – абхазской независимости. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.
«Партия «Грузинская мечта» находится у власти [в Грузии] довольно долгое время, с 2012 г., но при этом реальных шагов к тому, чтобы фундаментально урегулировать отношения, пока не было. Там есть так называемый закон об «оккупированных территориях», который создает серьезные трудности для иностранных инвестиций, внешнеэкономических связей и нормальной работы бизнеса в нашей стране. Можно начать, к примеру, с отмены этого закона», – сказал Ардзинба.
Он отметил, что недавние заявления грузинских политиков о желании примирения – «это хорошо», но «стоит смотреть на дела». При этом в сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в ООН, призвал жителей Абхазии и Южной Осетии «восстановить мосты», но подчеркнул, что это – «20% нашей территории, которые незаконно оккупированы».
Это утверждение зафиксировано в законе Грузии об «оккупированных территориях», принятом в октябре 2008 г., через три месяца после неудачной попытки с помощью военной силы взять под контроль Южную Осетию и окончившейся признанием ее и Абхазии Россией. В грузинском законе Южная Осетия названа Цхинвальским регионом, а Республика Абхазия – Абхазской автономной республикой в составе Грузии.
«Мы, наши народы, Грузия и Абхазия соседствуем сотни лет, поверьте, мы знаем, о чем говорим. При этом наша позиция ясна – мы независимое государство. Любые шаги к примирению и нормализации отношений следует начинать с этого простого шага – признания исторической и фактической реальности», – сказал Ардзинба.
По его словам, «сигналы [грузинских официальных лиц о готовности к урегулированию] – это хорошо, можно только приветствовать». «Но стоит смотреть на дела. Мы помним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили говорил о возможности примирения буквально за месяцы до попытки силового решения проблемы в Южной Осетии», – напомнил Ардзинба о событиях 16-летней давности.
Отвечая на вопрос, может ли стать базисом для примирения Абхазии и Грузии улучшение отношений последней со стратегическим союзником Сухума – Москвой, абхазский политик отметил, что «тут вновь стоит смотреть на дела».
«Да, действительно, Грузия не вводила санкций против России, в этом отношении они молодцы. Но напомню, что официальный курс Тбилиси и при правящей [с 2012 г.] «Грузинской мечте», что также до сих пор закреплено в конституции Грузии, – это курс на европейскую и североатлантическую интеграцию», – отметил Ардзинба.
Де-факто Тбилиси не контролировал территорию большей части Абхазии, ранее входившей в ее состав на правах автономии и провозгласившей независимость летом 1992 г., еще с 1993 г., когда окончилась активная фаза грузино-абхазской войны. Та война была спровоцирована межэтническим конфликтом и приходом к власти в Грузинской ССР радикального националиста Звиада Гамсахурдиа, взявшим курс на выход из СССР, в то время как Абхазия выступила за сохранение в его составе на соответствующем референдуме в 1991 г. По итогам вспыхнувшего уже в 1992 г. полномасштабного вооруженного конфликта почти все грузинское население, составлявшее более 230 000 человек (или 45% по переписи 1989 г.), покинуло Абхазию. В 1994 г. при посредничестве Москвы было подписано соглашение о разграничении. В 1998 г. вновь произошел вооруженный конфликт в Гальском районе.
В августе 2008 г., после поражения грузинской армии от российских войск при попытке занять территорию Южной Осетии, также при поддержке российской армии абхазские силы заняли верхнюю часть Кодорского ущелья – единственной территорией Абхазии, остававшейся с 1990-х гг. под контролем Грузии. После этого Москва признала независимость Абхазии. Позже это сделали еще четыре страны – Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Кроме того, частично признанная Южная Осетия, которую также признали эти страны, начиная с России в августе 2008 г., также признает Абхазию.