Лидер оппозиции Абхазии назвал условия для начала урегулирования с Грузией

Де-факто Тбилиси не контролировал территорию большей части Абхазии, ранее входившей в ее состав на правах автономии и провозгласившей независимость летом 1992 г., еще с 1993 г., когда окончилась активная фаза грузино-абхазской войны. Та война была спровоцирована межэтническим конфликтом и приходом к власти в Грузинской ССР радикального националиста Звиада Гамсахурдиа, взявшим курс на выход из СССР, в то время как Абхазия выступила за сохранение в его составе на соответствующем референдуме в 1991 г. По итогам вспыхнувшего уже в 1992 г. полномасштабного вооруженного конфликта почти все грузинское население, составлявшее более 230 000 человек (или 45% по переписи 1989 г.), покинуло Абхазию. В 1994 г. при посредничестве Москвы было подписано соглашение о разграничении. В 1998 г. вновь произошел вооруженный конфликт в Гальском районе.