«Единая Россия» обсуждает повышение эффективности партийных проектов

Политолог Григорий Добромелов отметил, что в последние годы «Единая Россия» стремилась следовать за национальными целями развития. По его словам, во внешнем восприятии проекты партии сильно смешались с проектами, реализуемыми государственными органами. При этом не было каких-либо четких критериев эффективности подобной деятельности партийных структур. «Сейчас же, когда партийные проекты, судя по позиционированию, в большей степени направлены на массовый охват аудитории, они должны превратиться в полноценные политические проекты. Задача любой политической партии – расширение охвата своих сторонников, уровня доверия, а, следовательно, и электоральных результатов. Поэтому предложения, направленные на массовость реализации тех или иных инициатив и вовлечение в деятельность партии и в ее проекты максимального количества потенциального электората, оправданны», – сказал эксперт.