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«Единая Россия» обсуждает повышение эффективности партийных проектов

Всем обещают ввести KPI
Инна Шульгина
Врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев/ Алексей Орлов / Ведомости

«Единая Россия» проводит обсуждение положения о партийных проектах и их KPI (ключевые показатели эффективности). Встречу с федеральными координаторами проектов провел врио секретаря генсовета Владимир Якушев, сообщили «Ведомостям» в партии. В положении будут зафиксированы KPI и индивидуальные показатели эффективности проектов, которые утвердит президиум генсовета. «Все координаторы подготовили свои индивидуальные показатели. После их утверждения на федеральном уровне ваша задача будет декомпозировать их на регионы», – сказал врио секретаря генсовета.

Паспорта проектов будут дополнены разделами «партнеры проекта», «организационная структура управления проектом» и «источники финансирования», отметил Якушев. «Паспорт поможет действующим проектам лучше структурировать текущую работу, понимать, с кем вы в контакте, кто может содействовать в реализации проекта», – сказал он. Закончить работу по проектам «Единой России» планируется до конца ноября, сказали в партии.

Для проекта «детский спорт» (координатор – депутат Ирина Роднина) в качестве одного из KPI теперь предлагается установить участие не менее 600 000 человек в ежегодных всероссийских спортивных фестивалях, а также их охват – не менее 70 регионов, говорит собеседник «Ведомостей» в «Единой России». А для «исторической памяти» (координатор – депутат Александр Хинштейн) – не менее 2 млн участников международной акции «Диктант Победы». «Школа грамотного потребителя» (координатор депутат Мосгордумы Александр Козлов) должна будет привлечь на свои ресурсы не менее 120 000 слушателей учебно-просветительских мероприятий по актуальным вопросам ЖКХ. Координатор партпроекта «Наша школа» депутат Госдумы Алена Аршинова назвала главным показателем работы вовремя сданные объекты образования, некоторые воздержались от комментариев.

Политолог Григорий Добромелов отметил, что в последние годы «Единая Россия» стремилась следовать за национальными целями развития. По его словам, во внешнем восприятии проекты партии сильно смешались с проектами, реализуемыми государственными органами. При этом не было каких-либо четких критериев эффективности подобной деятельности партийных структур. «Сейчас же, когда партийные проекты, судя по позиционированию, в большей степени направлены на массовый охват аудитории, они должны превратиться в полноценные политические проекты. Задача любой политической партии – расширение охвата своих сторонников, уровня доверия, а, следовательно, и электоральных результатов. Поэтому предложения, направленные на массовость реализации тех или иных инициатив и вовлечение в деятельность партии и в ее проекты максимального количества потенциального электората, оправданны», – сказал эксперт.

На сегодня существует 23 партийных проекта «Единой России». Они касаются разных сфер жизни человека. К примеру, «российское село» (координатор – сенатор Александр Двойных), «моя карьера» (депутат Андрей Исаев), «предпринимательство» (депутат Альфия Когогина) и проч. В июле 2023 г. «Ведомости» писали, что «Единая Россия» утвердила KPI 16 федеральных партийных проектов в рамках работы с информационной системой «Мобилизация», целью тогда ставилось набрать «уникальное количество активистов», которые затем могут проголосовать за партию и ее кандидатов. Больше всего планировалось привлечь у проекта Исаева: минимум – 650 000, максимум – 1 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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