ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют более 78% опрошенных россиян

Президенту Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, которые приняли участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом его деятельность на посту одобряют 75,7%. Опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря, в нем приняли участие 1600 человек. По сравнению с предыдущей неделей упомянутые показатели снизились на 0,2 и 0,4 процентных пункта соответственно.