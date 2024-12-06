ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют более 78% опрошенных россиян

ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют более 78% опрошенных россиянЕго работу одобряют свыше 75% респондентов, следует из опроса центра
Президенту Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, которые приняли участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом его деятельность на посту одобряют 75,7%. Опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря, в нем приняли участие 1600 человек. По сравнению с предыдущей неделей упомянутые показатели снизились на 0,2 и 0,4 процентных пункта соответственно.
Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ) с 29 ноября по 1 декабря, в нем приняли участие 1500 респондентов. Из результатов следует, что работу Путина «скорее хорошо» оценивают 82% респондентов, «скорее плохо» – 8%, а затрудняются дать ответ – 10%. Положительная оценка остается без изменений на протяжении трех недель, оценка «скорее плохо» за этот же период колеблется от 7 до 8%.
Доля тех опрошенных ФОМом, которые «скорее доверяют» Путину, составила 82%. Показатель по сравнению с предыдущей неделей не изменился. «Скорее не доверяют» президенту 10% респондентов, а затрудняются ответить – 8%.
Участники опросов также оценили работу правительства и его председателя Михаила Мишустина. По данным ВЦИОМа, уровень положительной оценки работы премьер-министра и кабмина за последнюю неделю составил 51,2% (-1,5 п. п.) и 49,9% (-1,3 п. п.) соответственно.
Опрос ФОМа показал, что «скорее хорошо» работу правительства оценивают 54% респондентов, «скорее плохо» – 24%, а затрудняются дать ответ – 22%. При этом работу Мишустина положительно оценили 58% опрошенных, ответ «скорее плохо» дали 12%, а затруднился ответить 31%.
Согласно данным ВЦИОМа, в спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 37% (+1,5 п. п. за ноябрь). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в ноябре 2024 г., занимают Михаил Мишустин 14,6% (+0,5 п. п. за ноябрь) и Сергей Лавров 14% (+1,5 п. п. за ноябрь).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 35,2% (-0,8 п. п.), ЛДПР – 10% (показатель не изменился), КПРФ – 9,8% (+0,1 п. п.), «Новые люди» – 6,6% (-0,2 п. п.) и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,6% (-0,5 п. п.), приводит результаты опроса ВЦИОМ.
Опрошенные ФОМом традиционно ответили на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы в следующее воскресенье проходили выборы в Госдуму. 45% поддержали «Единую Россию», 9% – КПРФ, 10% – ЛДПР, 3% – «Справедливую Россию» и столько же – партию «Новые люди».
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о высоком уровне поддержки Путина со стороны граждан. Он добавил, что высокий рейтинг главы государства сохраняется, в первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой президента.