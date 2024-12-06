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ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют более 78% опрошенных россиян

Его работу одобряют свыше 75% респондентов, следует из опроса центра
Екатерина Дорофеева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Президенту Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, которые приняли участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом его деятельность на посту одобряют 75,7%. Опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря, в нем приняли участие 1600 человек. По сравнению с предыдущей неделей упомянутые показатели снизились на 0,2 и 0,4 процентных пункта соответственно.

Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ) с 29 ноября по 1 декабря, в нем приняли участие 1500 респондентов. Из результатов следует, что работу Путина «скорее хорошо» оценивают 82% респондентов, «скорее плохо» – 8%, а затрудняются дать ответ – 10%. Положительная оценка остается без изменений на протяжении трех недель, оценка «скорее плохо» за этот же период колеблется от 7 до 8%.

Доля тех опрошенных ФОМом, которые «скорее доверяют» Путину, составила 82%. Показатель по сравнению с предыдущей неделей не изменился. «Скорее не доверяют» президенту 10% респондентов, а затрудняются ответить – 8%.

Участники опросов также оценили работу правительства и его председателя Михаила Мишустина. По данным ВЦИОМа, уровень положительной оценки работы премьер-министра и кабмина за последнюю неделю составил 51,2% (-1,5 п. п.) и 49,9% (-1,3 п. п.) соответственно.

Опрос ФОМа показал, что «скорее хорошо» работу правительства оценивают 54% респондентов, «скорее плохо» – 24%, а затрудняются дать ответ – 22%. При этом работу Мишустина положительно оценили 58% опрошенных, ответ «скорее плохо» дали 12%, а затруднился ответить 31%.

Согласно данным ВЦИОМа, в спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 37% (+1,5 п. п. за ноябрь). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в ноябре 2024 г., занимают Михаил Мишустин 14,6% (+0,5 п. п. за ноябрь) и Сергей Лавров 14% (+1,5 п. п. за ноябрь).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 35,2% (-0,8 п. п.), ЛДПР – 10% (показатель не изменился), КПРФ – 9,8% (+0,1 п. п.), «Новые люди» – 6,6% (-0,2 п. п.) и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,6% (-0,5 п. п.), приводит результаты опроса ВЦИОМ.

Опрошенные ФОМом традиционно ответили на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы в следующее воскресенье проходили выборы в Госдуму. 45% поддержали «Единую Россию», 9% – КПРФ, 10% – ЛДПР, 3% – «Справедливую Россию» и столько же – партию «Новые люди».

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о высоком уровне поддержки Путина со стороны граждан. Он добавил, что высокий рейтинг главы государства сохраняется, в первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой президента.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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