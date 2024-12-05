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Песков назвал критику Путина в адрес кабмина «рабочим процессом»

Ведомости

Высказанные президентом России Владимиром Путиным замечания в адрес правительства являются частью рабочего процесса и не указывают на его недовольство работой кабмина в целом. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Не является. Это рабочий процесс», – ответил Песков на вопрос, является ли критика главы государства свидетельством недовольства работой министров в целом.

5 декабря в Кремле прошло заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе встречи Путин сделал несколько замечаний правительству. В частности, он потребовал не занижать ориентиры по нацпроектам и «не обманывать самих себя», раскритиковал затянувшуюся подготовку новых национальных проектов, а также возмутился, что россиян не предупредили о наличии лимитов по семейной ипотеке.

Кроме того, Путин поручил составить специальный справочник по нацпроектам «на понятном языке», а не на канцелярском. По словам президента, кабмин должен до конца этого года решить все вопросы, а при необходимости поработать и в праздники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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