Песков назвал критику Путина в адрес кабмина «рабочим процессом»

5 декабря в Кремле прошло заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе встречи Путин сделал несколько замечаний правительству. В частности, он потребовал не занижать ориентиры по нацпроектам и «не обманывать самих себя», раскритиковал затянувшуюся подготовку новых национальных проектов, а также возмутился, что россиян не предупредили о наличии лимитов по семейной ипотеке.