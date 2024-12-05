Песков назвал критику Путина в адрес кабмина «рабочим процессом»
Высказанные президентом России Владимиром Путиным замечания в адрес правительства являются частью рабочего процесса и не указывают на его недовольство работой кабмина в целом. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Не является. Это рабочий процесс», – ответил Песков на вопрос, является ли критика главы государства свидетельством недовольства работой министров в целом.
5 декабря в Кремле прошло заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе встречи Путин сделал несколько замечаний правительству. В частности, он потребовал не занижать ориентиры по нацпроектам и «не обманывать самих себя», раскритиковал затянувшуюся подготовку новых национальных проектов, а также возмутился, что россиян не предупредили о наличии лимитов по семейной ипотеке.
Кроме того, Путин поручил составить специальный справочник по нацпроектам «на понятном языке», а не на канцелярском. По словам президента, кабмин должен до конца этого года решить все вопросы, а при необходимости поработать и в праздники.