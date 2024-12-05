Путин поручил составить справочник по нацпроектам «на понятном языке»

«Нужно подробно, а главное в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты. А все они построены вокруг человека, интересов российских семей. Для этого предлагаю создать специальный справочник, где не канцелярским, а понятным, обычным, гражданским языком будет рассказано о конкретных этапах, которые предстоит пройти», – сказал он.