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Путин поручил составить справочник по нацпроектам «на понятном языке»

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил составить специальный справочник по национальным проектам «на понятном языке». Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Нужно подробно, а главное в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты. А все они построены вокруг человека, интересов российских семей. Для этого предлагаю создать специальный справочник, где не канцелярским, а понятным, обычным, гражданским языком будет рассказано о конкретных этапах, которые предстоит пройти», – сказал он.

В справочнике также будут излагаться предполагаемые результаты, позитивные изменения, которые смогут увидеть и почувствовать люди по итогам реализации проектов, сообщил Путин. Глава государства попросил Национальный центр «Россия» составить этот справочник.

В мае Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Основными целями выделены поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, реализация потенциала каждого человека, экологическое благополучие, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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