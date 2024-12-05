Путин поручил составить справочник по нацпроектам «на понятном языке»
Президент России Владимир Путин поручил составить специальный справочник по национальным проектам «на понятном языке». Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Нужно подробно, а главное в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты. А все они построены вокруг человека, интересов российских семей. Для этого предлагаю создать специальный справочник, где не канцелярским, а понятным, обычным, гражданским языком будет рассказано о конкретных этапах, которые предстоит пройти», – сказал он.
В справочнике также будут излагаться предполагаемые результаты, позитивные изменения, которые смогут увидеть и почувствовать люди по итогам реализации проектов, сообщил Путин. Глава государства попросил Национальный центр «Россия» составить этот справочник.
В мае Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Основными целями выделены поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, реализация потенциала каждого человека, экологическое благополучие, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы и др.