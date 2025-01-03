Палата представителей конгресса США переизбрала Джонсона на пост спикера

В ходе выступления Джонсон заявил, что сейчас мир переживает самый опасный период со времен Второй мировой войны, и призвал инвестировать в оборону. «Пришло время вернуть страх нашим врагам, сосредоточить нашу миссию на летальности и перенаправить наши усилия на мир через силу, – сказал он. – Мы должны сделать адекватные инвестиции в оборону. Это самый опасный момент со времен Второй мировой войны, и весь мир смотрит на Америку и на этот орган [конгресс], чтобы убедиться, что мы поддерживаем мир».