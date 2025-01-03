Палата представителей конгресса США переизбрала Джонсона на пост спикера

Палата представителей конгресса США переизбрала Джонсона на пост спикераОн смог победить демократа лишь со второй попытки и с минимальным перевесом
Палата представителей конгресса США в первый день работы в новом составе переизбрала Майка Джонсона на пост спикера, передает корреспондент «Ведомостей».
Джонсон набрал необходимые 218 голосов после того, как двое республиканцев, которые изначально голосовали против, изменили свое решение и поддержали его.
Конгрессмены Ральф Норман от Южной Каролины и Кит Селф от Техаса изменили свои голоса в пользу Джонсона. Он затем поблагодарил обоих – Норман и Селф изначально голосовали за других парламентариев: Селф – за Байрона Дональдса, а Ральф за Джима Джордана. Кроме того, Томас Мэсси из Кентукки проголосовал за Тома Эммера. Трое парламентариев, за которых республиканцы отдали голоса вместо Джонсона, не претендовали на пост спикера.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис из Нью-Йорка получил 215 голосов, он был выдвинут в качестве кандидата на пост спикера от демпартии.
После первоначального голосования Джонсон не смог победить из-за троих республиканцев, которые решили не голосовать за него в условиях, когда республиканская партия имеет лишь небольшое преимущество над демократами. Джонсон мог позволить себе потерять только один голос от республиканцев, поскольку все представители демократической партии голосовали только за своего кандидата.
Голосование было открытым, и после первого раунда Джонсон приложил усилия, чтобы убедить законодателей-республиканцев поддержать его. Изначально они имели возражения против принятых им решений, особенно в части сокращения государственных расходов.
«Поздравляю спикера Майка Джонсона с получением беспрецедентного голоса доверия в конгрессе. Майк будет отличным спикером, наша страна от этого выиграет. Народ Америки ждал четыре года здравого смысла, силы и лидерства. Теперь они это получат, и Америка станет великой, как никогда прежде», – написал избранный президент США Дональд Трамп в Truth Social.
По завершении голосования Джонсон выступил с речью, начав ее с минуты молчания по жертвам теракта в Новом Орлеане, штат Луизиана, который он представляет. Спикер поблагодарил своих коллег за поддержку, его жена и четверо детей присутствовали в зале.
В ходе выступления Джонсон заявил, что сейчас мир переживает самый опасный период со времен Второй мировой войны, и призвал инвестировать в оборону. «Пришло время вернуть страх нашим врагам, сосредоточить нашу миссию на летальности и перенаправить наши усилия на мир через силу, – сказал он. – Мы должны сделать адекватные инвестиции в оборону. Это самый опасный момент со времен Второй мировой войны, и весь мир смотрит на Америку и на этот орган [конгресс], чтобы убедиться, что мы поддерживаем мир».
Джонсон также пообещал, что вместе с избранным президентом Трампом новый созыв конгресса обеспечит пограничников необходимыми ресурсами для выполнения их работы. «Мы обеспечим безопасность на границе. Мы депортируем опасных, преступных нелегальных мигрантов и, наконец, завершим строительство приграничной стены», – пообещал он.
Он также заявил о намерении бороться с высокой инфляцией, защищать американскую промышленность от односторонних торговых соглашений, вернуть зарубежные инвестиции, а также восстановить энергетическое доминирование США.
Утром в пятницу после того, как конгресс приступил к исполнению обязанностей, республиканцы в палате представителей предложили кандидатуру Джонсона на переизбрание. Демократы предложили на пост спикера главу меньшинства в нижней палате прошлого состава Джеффриса.
3 января официально начал свою работу новый созыв конгресса, в котором республиканцы получили большинство мест в палате представителей и сенате по итогам выборов. Новый состав сената теперь включает 53 республиканца и 47 демократов.
В палате представителей республиканцы имеют незначительное преимущество – 219 против 215 мест у демократов. Одно место сейчас вакантно после того, как 21 ноября 2024 г. Мэтт Гейтц отказался от своего мандата. Но большинство в нижней палате, вероятно, сократится до 217 против 215, так как двое законодателей от республиканской партии, как ожидается, присоединятся к администрации избранного президента Дональда Трампа.
52-летний Джонсон занял пост спикера в октябре 2023 г. после того, как Кевин Маккарти был отстранен от этой должности. Утверждение на посту произошло с четвертой попытки. Сам Маккарти стал спикером после 15 раундов голосования.