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NBC: Трамп уже фактически управляет США

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп уже фактически управляет страной, несмотря на то что его инаугурация состоится только через 45 дней. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой подход наблюдается в угрозах Трампа Канаде и Мексике ввести высокие пошлины до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, и обещании устроить «ад» на Ближнем Востоке в случае, если израильские заложники, захваченные радикальной палестинской группировкой «Хамас» и удерживаемые в секторе Газа, не будут освобождены до его инаугурации.

«Он считает, что если он может помочь вернуть заложников домой, то зачем ему следовать протоколу, когда это повлияет на жизни людей? Сейчас Трамп уже, по сути, управляет ситуацией, а он еще даже не президент», – заметил неназванный бывший высокопоставленный сотрудник Белого дома при первом сроке Трампа.

Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли ему больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам Трампа считали компетентнее не только оппонента, кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, но и действующего президента США Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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