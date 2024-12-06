NBC: Трамп уже фактически управляет США

Отмечается, что такой подход наблюдается в угрозах Трампа Канаде и Мексике ввести высокие пошлины до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, и обещании устроить «ад» на Ближнем Востоке в случае, если израильские заложники, захваченные радикальной палестинской группировкой «Хамас» и удерживаемые в секторе Газа, не будут освобождены до его инаугурации.