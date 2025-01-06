Кто такой Джастин Трюдо

Кто такой Джастин ТрюдоЧем известен премьер-министр Канады и глава правящей Либеральной партии страны
Джастин Трюдо родился 25 декабря 1971 г. В 1994 г. получил степень бакалавра гуманитарных наук, после чего окончил образовательную программу Университета Британской Колумбии и несколько лет преподавал французский язык, математику и другие предметы в Ванкувере.
До того, как заняться политикой, Трюдо был председателем организации по работе с молодежью Katimavik, входил в совет директоров канадского фонда «Лавина», выступал в защиту молодежи и окружающей среды.
В 2007 г. Трюдо организовал общественную кампанию для победы на выборах от Либеральной партии в округе Папино в Монреале. Он был избран членом палаты общин Канады в 2008 г. и переизбран в 2011, 2015, 2019 и 2021 гг.
В апреле 2013 г. Трюдо стал лидером Либеральной партии, а 19 октября 2015 г. партия получила большинство в правительстве и места в парламентах всех провинций и территорий страны. 4 ноября 2015 г. Трюдо привели к присяге в качестве 23-го премьер-министра Канады. 21 октября 2019 г. он снова привел Либеральную партию к победе на выборах, получив второй мандат от канадцев. 20 сентября 2021 г. Либеральная партия вновь победила, и Трюдо получил третий мандат.
Согласно данным на сайте правительства Канады, команда Трюдо нацелена на создание рабочих мест для среднего класса, а также повышение доступности жизни, обеспечение безопасности канадских сообществ, борьбу с изменением климата и продвижение процесса примирения с коренными народами. Кроме того, Трюдо назначил первый в Канаде гендерно сбалансированный кабинет министров.
3 декабря избранный президент США Дональд Трамп на встрече с Трюдо заявил, что США пострадали из-за большого объема наркотиков и мигрантов, нелегально пересекающих границу Канады при попустительстве властей. Избранный американский лидер также упомянул дефицит торгового баланса двух государств, достигший, по его подсчетам, $100 млрд. После этого будущий глава США, пока еще не вступивший в должность, пообещал коллеге, что если Канада не сможет в ближайшее время решить свои проблемы, то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25%. В ответ Трюдо отметил невозможность введения подобных пошлин, поскольку это может полностью разрушить экономику страны. Будущий американский президент заявил, что при таком раскладе Канада не может выжить без «обдирания» Штатов на $100 млрд. По его словам, если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатом, «а премьер-министру стать его губернатором».
10 декабря 2024 г. правительство Трюдо пережило третий за последние три месяца вотум недоверия, который был инициирован его основным соперником от консерваторов. Два вотума недоверия, которые консерваторы пытались провести в сентябре и октябре, также провалились.
17 декабря того же года Трюдо, выступая перед членами Либеральной партии Канады и ее сторонниками, заявлял, что не намерен покидать свой пост, несмотря на перемены в его правительстве. Тогда же CTV со ссылкой на источники сообщал, что премьер может уйти в отставку в связи с увольнением вице-премьера Христи Фриланд. Она говорила, что Трюдо предложил ей должность министра финансов Канады и уход стал ответом на это предложение. Филанд заявляла, что в последнее время у нее и Трюдо возникли разногласия «относительно лучшего пути развития для Канады».
Утром 6 января Трюдо заявил, что намерен уйти с поста премьер-министра Канады после того, как Либеральная партия выберет преемника. О том, что Трюдо объявит о своей отставке с должности лидера правящей партии страны до 8 января, писала The Globe and Mail со ссылкой на источники.