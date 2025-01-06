Кто такой Джастин Трюдо

3 декабря избранный президент США Дональд Трамп на встрече с Трюдо заявил, что США пострадали из-за большого объема наркотиков и мигрантов, нелегально пересекающих границу Канады при попустительстве властей. Избранный американский лидер также упомянул дефицит торгового баланса двух государств, достигший, по его подсчетам, $100 млрд. После этого будущий глава США, пока еще не вступивший в должность, пообещал коллеге, что если Канада не сможет в ближайшее время решить свои проблемы, то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25%. В ответ Трюдо отметил невозможность введения подобных пошлин, поскольку это может полностью разрушить экономику страны. Будущий американский президент заявил, что при таком раскладе Канада не может выжить без «обдирания» Штатов на $100 млрд. По его словам, если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатом, «а премьер-министру стать его губернатором».