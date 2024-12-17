Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трюдо подтвердил намерение остаться на посту премьера Канады

Ведомости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не планирует покидать свой пост, невзирая на перемены в его правительстве. Об этом он заявил в ходе выступления перед членами правящей Либеральной партии Канады и ее сторонниками в Гатино (провинция Квебек).

«Я не хотел бы быть премьер-министром какой-либо другой [страны]. Быть премьер-министром [Канады] – это величайшая привилегия», – заявил Трюдо, рекомендовав коллегам «перезарядиться» на рождественских каникулах, чтобы, вернувшись к своим обязанностям, улучшить жизнь канадцев (цитата по ТАСС).

Ранее 17 декабря телеканал CTV со ссылкой на источники сообщал, что Трюдо может уйти в отставку из-за увольнения вице-премьера Христи Фриланд, которая днем ранее объявила о своем уходе. Политик заявила, что глава канадского правительства предложил ей должность министра финансов Канады, и уход стал ответом на это предложение. По словам Фриланд, в последние недели у нее и Трюдо возникли разногласия «относительно лучшего пути развития для Канады».

Лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр заявлял, что отставка Фриленд происходит «в худшее время» для Канады, поскольку у страны есть экономические проблемы.

10 декабря DCMP сообщило, что правительство Трюдо пережило третий за последние три месяца вотум недоверия, инициированный его главным соперником от консерваторов.

3 декабря избранный президент США Дональд Трамп на встрече с Трюдо сказал, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатом. Кроме того, Трамп заявлял, что Америка пострадала из-за большого объема наркотиков и мигрантов, нелегально пересекающих границу Канады при попустительстве властей, а также упоминал дефицит торгового баланса двух государств, достигший, по его подсчетам, $100 млрд. Избранный американский лидер сообщил коллеге, что если Канада не сможет в ближайшее время решить свои проблемы, то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных