Трюдо подтвердил намерение остаться на посту премьера Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не планирует покидать свой пост, невзирая на перемены в его правительстве. Об этом он заявил в ходе выступления перед членами правящей Либеральной партии Канады и ее сторонниками в Гатино (провинция Квебек).
«Я не хотел бы быть премьер-министром какой-либо другой [страны]. Быть премьер-министром [Канады] – это величайшая привилегия», – заявил Трюдо, рекомендовав коллегам «перезарядиться» на рождественских каникулах, чтобы, вернувшись к своим обязанностям, улучшить жизнь канадцев (цитата по ТАСС).
Ранее 17 декабря телеканал CTV со ссылкой на источники сообщал, что Трюдо может уйти в отставку из-за увольнения вице-премьера Христи Фриланд, которая днем ранее объявила о своем уходе. Политик заявила, что глава канадского правительства предложил ей должность министра финансов Канады, и уход стал ответом на это предложение. По словам Фриланд, в последние недели у нее и Трюдо возникли разногласия «относительно лучшего пути развития для Канады».
Лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр заявлял, что отставка Фриленд происходит «в худшее время» для Канады, поскольку у страны есть экономические проблемы.
10 декабря DCMP сообщило, что правительство Трюдо пережило третий за последние три месяца вотум недоверия, инициированный его главным соперником от консерваторов.
3 декабря избранный президент США Дональд Трамп на встрече с Трюдо сказал, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатом. Кроме того, Трамп заявлял, что Америка пострадала из-за большого объема наркотиков и мигрантов, нелегально пересекающих границу Канады при попустительстве властей, а также упоминал дефицит торгового баланса двух государств, достигший, по его подсчетам, $100 млрд. Избранный американский лидер сообщил коллеге, что если Канада не сможет в ближайшее время решить свои проблемы, то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25%.