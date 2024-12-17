Трюдо подтвердил намерение остаться на посту премьера Канады

3 декабря избранный президент США Дональд Трамп на встрече с Трюдо сказал, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатом. Кроме того, Трамп заявлял, что Америка пострадала из-за большого объема наркотиков и мигрантов, нелегально пересекающих границу Канады при попустительстве властей, а также упоминал дефицит торгового баланса двух государств, достигший, по его подсчетам, $100 млрд. Избранный американский лидер сообщил коллеге, что если Канада не сможет в ближайшее время решить свои проблемы, то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25%.