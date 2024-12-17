Трюдо допустил уход с поста после отставки вице-премьера Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо может уйти в отставку в связи с увольнением вице-премьера Христи Фриланд. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники.
Фриланд объявила об уходе в отставку 16 декабря. В своем письме она заявила, что Трюдо предложил ей должность министра финансов Канады. В ответ на предложение Фриланд ушла в отставку. Вице-премьер подчеркнула в письме, что на протяжении последних нескольких недель у нее и Трюдо возникли разногласия «относительно лучшего пути развития для Канады». Она занимала пост министра финансов с августа 2020 г.
CTV отмечает, что в своем письме об отставке Фриланд «спровоцировала бурю недоумения» на Парламентском холме (комплекс в Оттаве, где находится федеральное правительство Канады) в тот же день, когда она должна была представить свой осенний экономический отчет. Лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что отставка Фриланд происходит «в худшее время» для Канады, поскольку страна сталкивается с экономическими проблемами.
Теперь об отставке думает и сам Трюдо, говорят собеседники телеканала.
Избранный президент США Дональд Трамп 25 ноября в соцсети Truth Social сообщил, что Вашингтон введет пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. Угрозы связаны с предполагаемым ввозом наркотиков через эти страны, а также с потоком нелегальных мигрантов.
Позже Трюдо позвонил Трампу после того, как избранный президент США пригрозил повышением пошлин, сообщила газета The New York Times со ссылкой на канадский источник 26 ноября.
10 декабря правительство премьера Трюдо пережило третий за последние три месяца вотум недоверия, инициированный его главным соперником от консерваторов.