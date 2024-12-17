Трюдо допустил уход с поста после отставки вице-премьера Канады

Фриланд объявила об уходе в отставку 16 декабря. В своем письме она заявила, что Трюдо предложил ей должность министра финансов Канады. В ответ на предложение Фриланд ушла в отставку. Вице-премьер подчеркнула в письме, что на протяжении последних нескольких недель у нее и Трюдо возникли разногласия «относительно лучшего пути развития для Канады». Она занимала пост министра финансов с августа 2020 г.