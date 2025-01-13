Депутаты составили план работы на ближайшие месяцы

Депутаты составили план работы на ближайшие месяцыПарламентарии займутся борьбой с деструктивным контентом, а также платформенной экономикой и маткапиталом
Госдума 14 января откроет весеннюю сессию после новогодних праздников. Нынешнему VIII созыву нижней палаты остается работать полтора года – в сентябре 2026 г. должны пройти выборы депутатов Госдумы. Совет Думы 13 января рассмотрит проекты постановлений о примерной программе законопроектной работы на весеннюю сессию и календаре рассмотрения вопросов на январь 2025 г.
Пока в планах не стоит рассмотрение нашумевшего законопроекта о введении одноуровневой системы местного самоуправления, который по инициативе спикера Вячеслава Володина сняли с повестки 11 декабря прямо накануне второго чтения. Володин обещал, что законопроект будут дорабатывать в весеннюю сессию.
Еще один законопроект, который анонсировал спикер, – это инициатива, вводящая «период охлаждения» при выдаче кредитов: четыре часа для сумм от 50 000 до 200 000 руб., 48 часов – для сумм от 200 000 руб. Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект 10 января, в первом чтении он будет рассмотрен нижней палатой 14 января. Также Володин анонсировал приоритетное рассмотрение «законопроекта о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов». Правда, внесен он был уже почти полтора года назад – 25 октября 2023 г. и не рассмотрен даже в первом чтении.
Уже на первом заседании 14 января планируется принять правительственный законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 г. Также в январе будут рассмотрены подготовленные спикером Госдумы и лидерами фракций поправки об ужесточении ответственности за несоблюдение ограничений в сфере торговли и оборота табачной и алкогольной продукции. В январе в первом чтении Госдума рассмотрит поправки, упрощающие порядок содержания объектов культурного наследия, – законопроект был внесен вице-спикером Госдумы Петром Толстым и др.
Рассмотрят правительственные поправки в Кодекс об административных правонарушениях. По ним за пропаганду и демонстрацию нацистской или экстремистской символики теперь будет предусматриваться наказание в виде обязательных работ. Еще один правительственный законопроект касается переноса маркировки импортной алкогольной продукции на территорию России, чтобы «оплата услуг за совершение этих операций» не производилась в адрес иностранных компаний.
В феврале во втором чтении планируется принять депутатский законопроект о том, что исследовательские компании, которые имеют право работать в России, на 80% должны принадлежать российским юрлицам или физлицам. ФАС будет вести реестр исследовательских компаний. Также во втором чтении должны рассмотреть законопроект о преимущественном праве зачисления в организации высшего образования, находящиеся в ведении ФСИН, детей сотрудников системы исполнения наказаний.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в декабре на встрече со статс-секретарями говорил, что в весеннюю сессию ожидается внесение в Госдуму законопроекта о платформенной экономике, также продолжится работа по концессиям, прежде всего в сфере ЖКХ. Он отмечал, что могут вернуться к рассмотрению законопроекта о банкротстве, который уже находится на рассмотрении нижней палаты. Также Володин обещал ужесточить законодательство в сфере компьютерных игр. По его мнению, это позволит защитить граждан от «деструктивного контента». Инициатива еще не внесена.
Будет корректироваться закон о ветеранах боевых действий, решено создать согласительную комиссию Госдумы и Совета Федерации по доработке инициативы – к ветеранам отнесут сотрудников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, напоминает председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «В весеннюю сессию продолжится процесс совершенствования трудового законодательства, будут вноситься корректировки в бюджет, – говорит Нилов. – Также на Госсовете в конце года были озвучены предложения, которые требуют изменения пенсионного законодательства для поддержки многодетных семей».
На первом пленарном заседании сессии Госдума рассмотрит продление программы маткапитала до 2030 г., на реализацию выделено 2,7 млрд руб., говорит председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ). По ее словам, «было бы правильнее сделать маткапитал бессрочным». Также в весеннюю сессию депутаты будут рассматривать законопроекты об ограничении или регулировании деструктивного контента, напомнила она.