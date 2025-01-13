Депутаты составили план работы на ближайшие месяцы

Еще один законопроект, который анонсировал спикер, – это инициатива, вводящая «период охлаждения» при выдаче кредитов: четыре часа для сумм от 50 000 до 200 000 руб., 48 часов – для сумм от 200 000 руб. Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект 10 января, в первом чтении он будет рассмотрен нижней палатой 14 января. Также Володин анонсировал приоритетное рассмотрение «законопроекта о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов». Правда, внесен он был уже почти полтора года назад – 25 октября 2023 г. и не рассмотрен даже в первом чтении.