Эксперты РАСО оценили таргетинг законопроектов Госдумы

Гендиректор коммуникационного агентства Actor Еловский на презентации доклада в пресс-центре ТАСС отметил, что новые социальные группы отличаются от старых тем, что они находятся в процессе формирования и зачастую имеют лишь один признак – общую проблему. Такую группу можно сравнить с ребенком, который только вступает в мир, и оттого, кто первый возьмет его за руки и поведет, зависит, как это ребенок поведет себя дальше, пояснил эксперт. Поэтому политическим партиям важно начать активно взаимодействовать с такими группами, иначе это могут сделать другие силы и не факт, что во благо.