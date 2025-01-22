Эксперты РАСО оценили таргетинг законопроектов Госдумы

Эксперты РАСО оценили таргетинг законопроектов ГосдумыНа появившиеся с 2020 года новые социальные группы направлены лишь 5% предлагаемых изменений
Из 3248 законопроектов, которые были внесены в Госдуму VIII созыва с сентября 2021 по декабрь 2024 гг., только 529 инициатив (16%) можно отнести к «таргетированным» на конкретные социальные группы. И лишь 164 законопроекта (5%) нацелены на новообразованные с 2020 г. соцгруппы, в том числе участников спецоперации и их семьи, мобилизованных, иноагентов, самозанятых и др. Это следует из доклада членов комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Дмитрия Еловского и Павла Склянчука.
К новым социальным группам, на которые работают партии, исследователи также отнесли участвующих в контртеррористической операции (КТО) в Курской, Брянской и Белгородской областях солдат срочной службы, бойцов-добровольцев, волонтеров, бывших граждан Украины, релокантов, а также иностранцев – участников спецоперации и медиков, работавших во время эпидемии коронавируса в «красных» зонах. Военные в общем – это старая социальная группа. Но сейчас исследователи выделяют конкретно участников спецоперации, военнослужащих в приграничных регионах РФ, где установлен режим КТО и т.д.
Из всех 529 таргетированных проектов были приняты 220 (6,8%). При этом из 164 инициатив, нацеленных на новые группы, утверждены только 78 (2,4%). Исследователи полагают, что результаты политических партий на предстоящих в 2026 г. выборах в Госдуму будут зависеть от их опыта работы с данными категориями граждан. Депутаты через них смогут «дотягиваться» до «традиционных» групп, которые по отношению к новым сообществам судят в целом о госполитике.
Подавляющее большинство таргетированных законопроектов всех партий касается участников спецоперации и их семей, что стало ожидаемой тенденцией, отмечается в докладе. Следующей приоритетной соцгруппой стали многодетные семьи. В топ-3 по числу упоминаний также вошли ветераны боевых действий.
В целом лидером по числу разработанных и принятых таргетированных законопроектов стала «Единая Россия» – внесено 179, принято – 87. Второе место по принятым таргетированным инициативам заняла ЛДПР (54). У КПРФ самая большая доля таргетированных проектов – почти 23% от всех внесенных партией. «Справедливая Россия – За правду» лидирует по количеству законопроектов, направленных на новые социальные группы – 48 инициатив, но ни одна из них не была принята, следует из презентации к докладу РАСО. «Новые люди» больше других уделяли внимание «сложным» новым социальным группам: релокантам, бывшим гражданам Украины и т.д. Из 21 такой инициативы данной партии были приняты 13.
Эксперты РАСО предлагают целый список еще не охваченных депутатами новых сообществ. В частности, «ковидных антиваксеров», биохакеров, сотрудников частных детсадов и школ, защитников одичалых собак и сторонников эвтаназии таких животных, а также бизнес-тренеров, нутрициологов, нумерологов и их клиентов, самозанятых таксистов и др.
Гендиректор коммуникационного агентства Actor Еловский на презентации доклада в пресс-центре ТАСС отметил, что новые социальные группы отличаются от старых тем, что они находятся в процессе формирования и зачастую имеют лишь один признак – общую проблему. Такую группу можно сравнить с ребенком, который только вступает в мир, и оттого, кто первый возьмет его за руки и поведет, зависит, как это ребенок поведет себя дальше, пояснил эксперт. Поэтому политическим партиям важно начать активно взаимодействовать с такими группами, иначе это могут сделать другие силы и не факт, что во благо.
«Мы уже видим, что с нашими новыми социальными группами пытаются работать украинские спецслужбы», – сказал он.
В качестве последствий такой «работы» Еловский назвал рост числа случаев мошенничества, когда россиян обманывают злоумышленники с Украины.
Председатель комитета по политическим технологиям РАСО Евгения Стулова также указала на необходимость работы политических партий «с Россией глубинной», поскольку сейчас наблюдается «явный перекос в сторону воюющей России» и теми социальными группами, которые к ней относятся.
«Хотелось бы в этом и следующем годах видеть больше работы с Россией глубинной. <…> Второе наблюдение. Очень мало кто, кроме «Новых людей», работает с Россией столичной и Россией уехавшей. А как бы там ни было, не стоит забывать, что эти группы существуют и тоже будут голосовать», – отметила эксперт.
Изучивший доклад членов РАСО зампред комитета по экономической политике Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) полагает, что депутатских инициатив по приоритетам президентского послания Владимира Путина нужно больше и они должны носить стратегический, а не только тактический характер.
«Все замечания правительства к депутатским инициативам не должны становиться поводом для отклонения законопроектов уже на стадии заседания комитетов. Стоит попробовать дать депутатам фракции большинства по ряду инициатив голосовать в режиме мягкого рейтингового голосования, чтобы видеть реальную базу возможной поддержки инициатив от остальных фракций», – предложил Наумов.
В то же время гендиректор федеральной экспертной сети «Клуба регионов» Сергей Старовойтов отмечает, что все парламентские партии превратились в единую президентскую «суперпартию», что усиливает эффект от их законодательной активности, но лишает индивидуальности. Он призвал парламентариев присмотреться к социальным группам, которые не находятся в повестке и не являются «модными» в политическом смысле, но «очень важны для сохранения общественной стабильности и поддержания чувства справедливости».
С ним отчасти согласен Еловский. По словам эксперта, формирование «президентского супербольшинства» стирает границы между партиями и им нужно искать новые подходы к позиционированию. Руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства Склянчук пояснил, что сейчас парламентская повестка совпадает с приоритетами, заявленными главой государства, примерно на 70%. Работа с новыми соцгруппами может стать инструментом для позиционирования партий и укрепить их электоральную базу, полагают исследователи.